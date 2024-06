BMW M5 2025, la Casa tedesca anticipa più di un dettaglio nel teaser

Arriva in questo modo un suggerimento sulla prossima M5, prevista per il 2025. Ma lo sappiamo, BMW è di solito molto discreta nelle sue campagne pubblicitarie e nei suoi teaser pensati per i nuovi modelli. Con la nuova generazione della M5 sembra, però, aver adottato un approccio diverso, anticipando la super berlina in diverse occasioni.

L’ultimo teaser ufficiale chiarisce che la presentazione mondiale avverrà “presto”. Tutto certamente spinto dal debutto della rivale: l’arrivo della Mercedes AMG E63 è previsto per l’ultima settimana di giugno. Ma tornando al teaser della nuova M5, ci sono diverse novità interessanti che si possono notare proprio dal flash che BMW ha voluto condividere sui suoi canali social.

Nel 2024, le griglie illuminate, lo abbiamo notato, sono di moda, così anche la nuova M5 avrà i reni con contorno illuminato. Al momento, verrà svelata solo la berlina, mentre il debutto del M5 Touring è atteso entro fine anno, con un lancio previsto anche per i mercati di Stati Uniti e Canada. Sarebbe la prima volta che BMW porta una ‘M’ station wagon in Nord America.

La nuova M5, la più pesante e potente mai prodotta, arricchirà la Serie 5 di ottava generazione con un motore V8. Senza una M550i in programma, sarà l’unica versione della gamma G60/G61 ad avere l’otto cilindri. Sotto il cofano troveremo un biturbo “S68” da 4,4 litri, parte di un sistema ibrido plug-in, che si prevede supererà i 700 cavalli di potenza. La berlina M5 sarà un’auto notevolmente grande, misurando circa 5 m e sarà più lunga e più larga rispetto a una Serie 5 standard.

Un prototipo camuffato avvistato poco tempo fa, montava ruote da 20 pollici all’anteriore e da 21 pollici al posteriore, pinze dorate, un suggerimento sull’uso di freni carboceramici. Le specifiche tecniche complete sono ancora sconosciute, ma tutti i dettagli sulla BMW M5 del 2025 verranno svelati in appena due settimane.