BMW X3 2025, il “leak” con alcuni dettagli prima della presentazione

Sappiamo che la BMW X3 sarà presentata ufficialmente alla fine del mese. Qualcuno, però, ha deciso di svelare qualcosa di segreto in anticipo. Un’immagine ufficiale del crossover di fascia alta, col nome interno in BMW “G45”, è già apparsa sui social media. Pare che la foto provenga direttamente da BMW, un evento che meriterebbe almeno delle spiegazioni. A pubblicarla, tra gli altri, anche BMW Blog ma non può confermare del tutto l’autenticità dell’immagine. Perché questo “leak” è così controverso?

Dall’immagine, sembra di vedere una versione ibrida plug-in, e lo si nota dal tappo del carburante posizionato sul parafango. Questo modello per l’anno 2025 della BMW X3 non sembra essere il pacchetto M Sport né la variante M Performance. La versione che sostituirà l’X3 M40i, infatti, sarà denominata M50 e avrà una griglia diversa rispetto ai modelli standard.

La variante elettrificata presenta i suoi “reni” distintivi, con un design che è stato visto recentemente sulla nuova Serie 1 F70. Relativamente alla berlina compatta, BMW ha dichiarato che la griglia del radiatore mette in mostra una “struttura innovativa” che combina barre verticali e diagonali. Il giudizio dei clienti sarà quello fondamentale per capire se la scelta è quella giusta e se questo design sarà apprezzato (e seguito) dalle vendite. Avremo bisogno di tempo per abituarci a questa novità.

La griglia non tradizionale segue altre scelte di design, anche estremamente diverse, recentemente introdotte, come ad esempio i fari sdoppiati. Il modello XM ha già generato opinioni molto diverse. I vistosi reni sono incorniciati da un bordo illuminato e affiancati da fari completamente ridisegnati, che differiscono significativamente da quelli delle altre BMW della gamma.

Rimanendo sui fari, gli elementi blu all’interno dei gruppi ottici suggeriscono che questo nuovo approccio per l’X3 del 2025 vedrà fari LED a matrice adattiva. Altri dettagli includeranno una piastra paramotore argentata, ruote nere e maniglie delle porte integrate a filo con la carrozzeria, che conferiscono al profilo un aspetto simile all’iX.

La griglia, ancora una volta, come successo spesso ultimamente nel nuovo percorso BMW, sarà sicuramente un argomento di discussione. È una scelta audace da parte di BMW, soprattutto considerando che la X3 uscente è stato il modello più venduto del marchio nel 2023. Cambiare radicalmente il design comporta un rischio, primo tra tutti allontanare i nuovi acquirenti.