Nissan Z Nismo: svelata la versione da 426 cavalli

I prototipi della Nissan Z Nismo sono stati avvistati abbastanza spesso negli ultimi anni, ma l’attesa è finalmente finita. Il produttore giapponese ha rivelato la versione top della sua coupé sportiva, che riceve maggiore potenza, dinamica migliorata e migliore aderenza. La potenza è fornita dal V6 biturbo standard da 3,0 litri del modello, che con le nuove impostazioni del sistema di raffreddamento e di scarico ha aumentato la potenza di 20 CV e 46 Nm. Quindi sviluppa 426 CV e 520 Nm disponibili nella gamma 2000-5200 giri/min.

Nissan Z Nismo: svelata nelle scorse ore la versione da 426 cavalli della vettura della casa automobilistica giapponese

La potenza viene trasmessa attraverso un cambio automatico a 9 rapporti con messa a punto specifica per Nismo, l’unica opzione per la coupé sportiva. Si siede su ruote Rays personalizzate da 19 pollici calzate con pneumatici Dunlop SP Sport Maxx GT600s. Sono simili agli pneumatici utilizzati sulla Nissan GT-R, solo che qui sono di misura 285/35 al posteriore.Nissan evidenzia alcune modifiche al design che a prima vista sembrano sottili, ma servono a migliorare sia il raffreddamento che il carico aerodinamico. Il cambiamento più grande arriva con la parte anteriore, che utilizza un design che Nissan chiama Grand-Nose, o G-Nose in breve. Abbandona la griglia rettangolare e quindi la nuova versione è leggermente più lunga del modello standard.

Alla base della parte anteriore c’è uno spoiler con quella che Nissan annuncia essere la “maglia più sottile mai usata” che copre l’apertura della griglia. Gli angoli anteriori sono caratterizzati da canard (piccole superfici orizzontali davanti all’ala principale, simili agli stabilizzatori di coda, che sono sia stilistici che funzionali, aggiungono carico aerodinamico mentre si fondono con le minigonne laterali. Nella parte posteriore, la Z Nismo ha uno spoiler posteriore in tre pezzi più grande, più largo e più alto. Lavorando con le suddette minigonne laterali e la parte posteriore ispirata alla GT-R, la deportanza è aumentata mentre la portanza e la resistenza sono ridotte. Anche gli aggiornamenti delle sospensioni e dei freni fanno sicuramente la differenza.

Nissan inserisce barre antirollio uniche, ammortizzatori riaccordati e molle più rigide. Il telaio è stato rinforzato per gestire meglio le sollecitazioni della guida su pista, con gli ingegneri che si sono concentrati sul rafforzamento del pianale e delle boccole multiple nei sistemi di sospensione e sterzo. I miglioramenti rendono la Z Nismo più rigida del 2,5 per cento, ma migliorano anche la maneggevolezza. L’impianto frenante è stato aggiornato con dischi da 15 pollici all’anteriore e dischi da 13,8 pollici al posteriore.

Per aiutare a gestire questi aggiornamenti, Nissan sta aggiungendo una nuova modalità di guida Sport + progettata per aiutare i conducenti a sfruttare al massimo il loro tempo in pista. La programmazione del cambio è stata modificata, tra le altre cose e i sedili Recaro aiutano a mantenere il guidatore e il passeggero in posizione.

Quando l’auto non è in pista, le animazioni specifiche di Nismo per il display digitale e l’abbondanza di elementi rossi conferiscono agli interni un vero tocco sportivo. All’esterno, Nissan Z Nismo è disponibile in cinque colori: Passion Red TriCoat, Brilliant Silver, Black Diamond Pearl, Everest White Pearl TriCoat e Stealth Grey, l’ultimo dei quali è unico per il modello.