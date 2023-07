Pù di 500 auto elettriche stanno bruciando nel mare del nord

Un incendio è scoppiato su una nave da carico che trasportava circa 3.000 auto al largo della costa di Ameland, nei Paesi Bassi. Uno dei 23 membri dell’equipaggio è morto. Le altre 22 persone sono state ricoverate in ospedale. Si pensa che uno dei veicoli elettrici a bordo possa aver causato l’incendio. Un portavoce della guardia costiera olandese ha affermato di ritenere che l’incendio sia stato causato da una delle circa 500 auto elettriche a bordo. Le foto condivise dalla guardia costiera mostrano la nave battente bandiera di Panama ricoperta di fumo e fiamme che lambiscono il ponte.

Nel mare del Nord una nave carica di auto elettriche brucia da giorni

La guardia costiera ha detto che l’incendio potrebbe durare per giorni, come ha riferito l’agenzia di stampa olandese ANP. I lati della nave sono stati cosparsi di acqua per raffreddarla. Il mercantile è salpato martedì alle 15:00 ora locale per Port Said in Egitto. La nave, che ha lasciato il porto tedesco di Bremerhaven, ha preso fuoco durante la notte a circa 27 km a nord di Ameland, sul bordo del Mare del Nord. Nelle prime fasi dell’incendio, i membri dell’equipaggio hanno cercato di spegnere le fiamme con i propri sforzi. Quando hanno capito che da soli non avrebbero potuto farcela, hanno dovuto evacuare la nave.

Il capitano della nave, Willard Molenaar, ha raccontato all’emittente pubblica NOS che sette persone si erano tuffate in mare: “Una ad una si sono buttate e abbiamo dovuto ripescarle fuori dall’acqua. Erano davvero disperate quindi hanno dovuto buttarsi.” La nave è attualmente ferma, ma la guardia costiera dice che c’è il rischio che possa ribaltarsi. Le navi di soccorso sono in attesa di possibili scenari. L’incidente ha nuovamente messo in evidenza i rischi legati al trasporto di auto elettriche.

L’anno scorso una nave da carico che trasportava 4.000 auto di lusso ha preso fuoco ed è affondata al largo delle Azzorre. Le batterie agli ioni di litio nelle auto elettriche hanno preso fuoco e i vigili del fuoco hanno avuto bisogno di attrezzature speciali per spegnere l’incendio. Il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti ha messo in guardia sui possibili pericoli degli incendi della batteria dei veicoli elettrici, un pericolo che deriva dalla fuga termica, una reazione chimica che provoca aumenti incontrollati della temperatura e della pressione della batteria.