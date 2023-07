Lamborghini da record: il merito è soprattutto dell’Urus

Continua la crescita di Lamborghini che ha registrato un primo semestre da record, sia in termini di consegne che per quanto riguarda i risultati finanziari. La casa italiana cresce in tutti i mercati e si prepara a chiudere un nuovo anno con nuovi record storici. Vediamo i dettagli completi in merito all’andamento di Lamborghini nel primo semestre del 2023.

Lamborghini cresce ancora: prima semestre da record

La prima metà di 2023 si chiude con 5.341 unità vendute per Lamborghini. Per la casa italiana si tratta di un’ulteriore crescita rispetto ai già ottimi dati dello scorso anno. Le consegne di Lamborghini sono aumentate del +4,9%. Molto probabilmente, quindi, anche il 2023 sarà un nuovo anno da record per la casa italiana.

A spingere le vendite è soprattutto il SUV Lamborghini Urus, sempre più modello di riferimento del mercato. Da segnalare anche gli ottimi riscontri per la Huracan, che è sold out fino alla fine della produzione attesa per la seconda metà del 2024.

Complessivamente, la casa italiana ha registrato ricavi per 1,41 miliardi di euro, con un incremento (+6,7%) che segue l’aumento delle consegne. In crescita anche il profitto operativo che tocca il record di 456 milioni di euro nel semestre, con un incremento del +7,2% rispetto ai dati dello scorso anno.

A guidare la crescita di Lamborghini sono gli USA, dove si registrano 1.625 vetture consegnate. Dati positivi anche per il Regno Unito e la Germania, rispettivamente con 514 e 511 unità. In Italia, invece, sono state consegnate 270 unità per la casa italiana.

Per il secondo semestre, Lamborghini punta a un nuovo record. Nel frattempo, l’azienda registra il debutto positivo della Revuelto. La nuova supercar ibrida ha già ottenuto ordini per oltre due anni di produzione, confermandosi già un successo.

