Nissan, una city car elettrica affiancherà la nuova Micra nel 2027

Nissan si prepara a lanciare una nuova city car elettrica di segmento A, sviluppata grazie alla collaborazione con Ampere, la divisione di Renault specializzata nei veicoli a batteria. La notizia, trapelata nell’ottobre 2024, confermava l’intenzione della casa giapponese di introdurre sul mercato europeo una vettura elettrica compatta, fortemente derivata dalla nuova Renault Twingo elettrica, attualmente in fase di sviluppo.

Questo modello giapponese sarà destinato esclusivamente all’Europa e affiancherà la futura Nissan Micra elettrica, che a sua volta condividerà la piattaforma con la Renault 5. Ora, grazie a nuove informazioni rilasciate da L’Argus, emergono dettagli più precisi su questa piccola elettrica.

Nonostante il recente progetto di fusione tra Nissan e Honda, i piani per la nuova city car restano invariati: il debutto è previsto nel 2027, un anno dopo l’arrivo della Renault Twingo elettrica. La produzione avverrà nello stabilimento Renault di Novo Mesto, in Slovenia, e si vocifera che Nissan potrebbe scegliere di chiamarla “Pixo”, riprendendo il nome di un suo modello del passato.

Dal punto di vista tecnico, la city car condividerà la meccanica con la Renault Twingo elettrica. Il rapporto indica la presenza di un motore da circa 80 CV, abbinato a una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) fornita da CATL, con una capacità di circa 30 kWh. L’autonomia stimata si aggira tra 250 e 300 km, un valore che la renderebbe un’opzione perfetta per la mobilità urbana. Tuttavia, queste informazioni non sono ancora ufficiali, quindi è necessario restare prudenti con le ipotesi.

Dal punto del design, il modello Nissan avrà uno stile differente dalla Twingo, riprendendo gli elementi di design più recenti del marchio giapponese per mantenere una propria identità visiva. Uno degli aspetti più interessanti riguarda, ovviamente, il prezzo, che dovrebbe rimanere inferiore ai 20.000 euro, in linea con l’equivalente francese.

La collaborazione con Renault, alla luce di queste previsioni, non può che rappresentare un enorme vantaggio per Nissan, poiché consente di ridurre i costi di sviluppo e accelerare i tempi di produzione, rendendo la nuova city car competitiva e accessibile. Sicuramente nel corso del 2025 emergeranno ulteriori dettagli su questo progetto e sulla Micra elettrica, che rappresentano due pilastri fondamentali della nuova strategia di Nissan per l’Europa.