Auto elettriche, quanti produttori stanno facendo marcia indietro rispetto agli annunci

Lo scenario dell’industria automobilistica potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi 5 anni. Tesla non sarà più l’unico protagonista della scena elettrica e molti brand avevano promesso di mettere da parte definitivamente i motori endotermici per abbracciare l’elettrico al 100%. Almeno, queste erano le intenzioni nei primi anni 2020, quando l’entusiasmo per le auto elettriche sembrava irrefrenabile.

Nel 2024, tuttavia, la realtà del mercato e le incertezze geopolitiche hanno spinto molti costruttori a rivedere i propri piani, rimodulando scadenze e strategie. Nonostante le normative europee sempre più stringenti, alcuni marchi hanno scelto di spostare l’addio ai motori tradizionali.

La rinascita di Alfa Romeo, sotto la guida di Stellantis, doveva essere completamente elettrica, ma con qualche variazione rispetto ai piani iniziali. Se inizialmente Alfa Romeo aveva dichiarato che dal 2026 avrebbe prodotto solo auto elettriche, nell’autunno del 2024 ha corretto il tiro. Ora il marchio punta a mantenere in gamma modelli ibridi e range-extender almeno fino al 2027-2028, in attesa che il mercato sia pronto.

Audi aveva intenzione di anticipare tutti, annunciando il passaggio al 100% elettrico già dal 2026. Effettivamente, Audi ha sviluppato una gamma elettrica sempre più ampia. Tuttavia, la data del 2026 sembra destinata a slittare. L’obiettivo rimane quello di abbandonare completamente i motori endotermici entro il 2030, ma con maggiore flessibilità nei tempi.

DS Automobiles aveva inizialmente annunciato che dal 2024 avrebbe prodotto esclusivamente auto elettriche. Tuttavia, come accaduto per altri brand del gruppo Stellantis, questa scadenza è stata rivista.

Nel 2021, Ford ha annunciato che avrebbe prodotto solo auto elettriche in Europa entro il 2030. La casa americana ha investito in modelli come la Mustang Mach-E, l’e-Transit e i nuovi SUV Explorer EV e Capri, senza dimenticare la Puma Gen-E. Se la domanda di vetture ibride dovesse rimanere alta, però, il marchio potrebbe rivedere i suoi piani.

Honda ha già avviato un ampio processo di elettrificazione, con modelli ibridi e full electric. Tuttavia, la scadenza per il passaggio completo all’elettrico è fissata al 2040, una delle più lontane tra i principali costruttori.

Dopo anni di assenza dal panorama internazionale, Lancia è tornata con modelli ibridi ed elettrici, e punta a diventare full electric entro il 2030. Tuttavia, molto dipenderà dall’andamento del mercato.

Volvo ha iniziato il suo percorso verso la completa elettrificazione con la XC40 Recharge nel 2020, dichiarando l’intenzione di vendere solo auto elettriche entro il 2030. Tuttavia, il marchio svedese ha lasciato una porta aperta alla possibilità di continuare a produrre modelli plug-in hybrid anche dopo.