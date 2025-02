Mercato auto gennaio, com’è iniziato il 2025 per le vendite in Italia

Il nuovo anno non ha portato buone notizie per il settore automobilistico italiano, che ha esordito con una flessione significativa. Nel primo mese del 2025, le immatricolazioni sono state 133.692, segnando un calo del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le previsioni per l’intero anno non sono molto incoraggianti.

Secondo le stime di UNRAE, il 2025 potrebbe chiudersi con circa 1.550.000 unità vendute, in lieve contrazione (-0,6%) rispetto al 2024. Analizzando le diverse alimentazioni, il segmento delle auto a benzina ha registrato 36.138 nuove immatricolazioni, con un calo del 16,9% rispetto a gennaio 2024 e una quota di mercato del 26,9%. Ancora più marcato il declino del diesel, che ha subito un vero e proprio crollo: con sole 12.572 unità vendute, il segmento ha perso il 44,6%, attestandosi a un market share del 9,3%. Non se la passano meglio le vetture alimentate a GPL, che hanno chiuso il mese con 13.713 immatricolazioni, in calo del 13,1% rispetto all’anno precedente, conquistando il 10,2% del mercato. Nessuna nuova immatricolazione per le auto a metano.

Le auto ibride continuano la loro crescita. A gennaio 2025 sono state vendute 60.500 unità (+10,4%), suddivise tra 15.509 Full Hybrid e 44.991 Mild Hybrid, raggiungendo un market share del 45%. Ancora meglio le ibride Plug-in, che hanno registrato un balzo del 18% con 4.867 immatricolazioni e una quota di mercato del 3,6%.

Il vero exploit arriva dal settore delle auto elettriche, che hanno visto un aumento del 125,5%, con 6.729 unità immatricolate, raggiungendo così il 5% del mercato. Ecco di seguito le classifiche dei modelli più richiesti nel primo mese dell’anno, suddivise per tipo di alimentazione.

Per le auto elettriche, vediamo al vertice Dacia Spring, Citroen C3, Tesla Model Y, Jeep Avenger e Fiat 500. Relativamente alle auto ibride Plug-in (PHEV), invece, Toyota C-HR, BYD Seal U, BMW X1, Volkswagen Tiguan e Audi Q5. Tra le auto ibride (HEV), abbiamo in cima Fiat Panda, Toyota Yaris, Toyota Yaris Cros, Ford Puma e Jeep Avenger.

Passando alle auto a benzina, in cima la Citroen C3, Jeep Avenger, Peugeot 208, Volkswagen T-Cross e Opel Corsa. Per le auto diesel, invece, Audi Q3, Volkswagen Tiguan, Mercedes GLA, Audi A3 e BMW X1. Parlando di GPL, la classifica vede Dacia Sandero, Dacia Duster, Renault Captur, Renault Clio e DR 5.0.

A guidare la classifica assoluta del mese troviamo, come da tradizione, la Fiat Panda, seguita dalla Dacia Sandero e dalla Jeep Avenger. La prima ha venduto 13.333 unità, la seconda 5.577 unità e la terza 4.685 unità. Il 2025 inizia quindi con i motori tradizionali che sembrano perdere terreno, con le alimentazioni elettrificate che continuano a guadagnare quote di mercato.