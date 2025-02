Mazda, il concept Arata sarà la base per il prossimo SUV compatto

Dopo il debutto della Mazda 6e, conosciuta in Cina come EZ-6, la casa automobilistica giapponese si prepara a lanciare un SUV 100% elettrico, basato sulla stessa architettura. Il nuovo modello prenderà spunto dal futuristico concept Mazda Arata, svelato nel 2024, e andrà a inserirsi in un segmento altamente competitivo.

Esteticamente, il SUV elettrico riprenderà i tratti distintivi del linguaggio stilistico Kodo Design, reinterpretandoli con soluzioni più aerodinamiche e moderne. Il frontale minimalista sarà caratterizzato da una griglia chiusa, perfettamente integrata con la carrozzeria, e da sottili prese d’aria, studiate per ottimizzare il flusso aerodinamico. I fari a LED ultra-sottili, collegati da una fascia luminosa, enfatizzeranno il look high-tech della vettura.

Lateralmente, le linee scolpite conferiranno al SUV un aspetto dinamico e muscolare, mentre dettagli aerodinamici come le aperture nei montanti posteriori e lo spoiler sul tetto aiuteranno a ridurre la resistenza all’aria, migliorando così l’efficienza energetica. Anche il posteriore seguirà questa filosofia, con gruppi ottici affusolati che si estenderanno sulle fiancate e con il logo Mazda retroilluminato, un elemento sempre più comune tra i modelli premium.

Se il nuovo SUV seguirà l’approccio tecnico della Mazda 6e, potrebbe essere offerto in due versioni, entrambe basate su diverse tipologie di batterie. Probabili versioni con batteria LFP da 68,8 kWh con un motore da 258 CV o con batteria NMC da 80 kWh con un motore da 245 CV. Tuttavia, considerando la maggiore altezza da terra e il peso superiore rispetto alla berlina, è probabile che l’autonomia sia leggermente inferiore. La Mazda 6e dichiara fino a 552 km WLTP, un valore già al di sotto di alcune concorrenti nel settore delle berline elettriche.

Mazda ha pianificato di svelare ufficialmente il nuovo SUV entro la fine del 2025, con un debutto iniziale in Cina e un successivo arrivo in Europa, con particolare attenzione al mercato francese, nel 2026. Ma questo sarà solo il primo passo di una strategia più ampia: a partire dal 2027, Mazda introdurrà la nuova piattaforma SkyActiv EV, una base modulare progettata per supportare sia veicoli elettrici a batteria che ibridi plug-in. Per garantire un approvvigionamento costante di batterie, la casa giapponese ha già stretto importanti partnership con Panasonic e AESC, assicurandosi forniture fino al 2030.