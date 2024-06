Nio EL8, il SUV cinese all’avanguardia arriva in Europa

Continua l’espansione in Europa di Nio con un nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni in arrivo nel Vecchio Continente. Si tratta dell’EL8 ed è anche il modello di punta del marchio cinese nel continente europeo. Tanto spazio interno, tecnologie di sicurezza all’avanguardia e prestazioni notevoli. Impressionante anche l’aerodinamica (coefficiente di resistenza molto basso) dato che stiamo parlando di un SUV di grandi dimensioni.

L’EL8 è alimentato da due motori elettrici: un motore a magnete permanente da 241 cavalli per le ruote anteriori e un motore a induzione da 402 cavalli che muove le ruote posteriori. La potenza totale è di 643 cavalli, cifra che consente al SUV Nio di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi. Le prestazioni in frenata sono garantite da pinze anteriori a sei pistoni e grandi dischi. Nio stima un’autonomia WLTP fino a 510 chilometri ma la versione standard è equipaggiata con una batteria da 75 kWh, che offre un’autonomia WLTP di circa 400 chilometri.

L’EL8 è 24,5 centimetri più lungo dell’EL6 e, per questo, ha anche una terza fila di sedili che lo rende perfetto per le famiglie. È disponibile in configurazione a sei posti, con o senza console centrale e frigorifero tra i sedili posteriori. Tutti i sedili sono regolabili elettricamente ma con la terza fila, naturalmente, lo spazio nel bagagliaio diventa limitato. Diversamente, il volume di carico massimo di 810 litri consente di caricare ben quattro grandi valigie.

Nio garantisce un ambiente interno silenzioso e confortevole grazie alle sospensioni pneumatiche a doppia camera, ammortizzatori adattivi e vetri a doppio strato. L’EL8 è dotato di un nuovo display head-up da 16,3 pollici, 2,5 volte più grande rispetto ai modelli precedenti, proiettato direttamente sul parabrezza. C’è anche un display centrale OLED verticale da 12,8 pollici e un display per il conducente da 10,2 pollici. I passeggeri posteriori dispongono di uno schermo da 6,6 pollici.

L’assistente digitale a comando vocale, Nomi, è accessibile da qualsiasi dei sei posti. Con i suoi 33 elementi di monitoraggio tra sensori e telecamere, l’EL8 può rilevare ostacoli e veicoli fino a 680 metri di distanza e pedoni fino a 220 metri. Come la Tesla, può registrare all’esterno anche senza essere avviato, oltre che per verificare eventuali sinistri avvenuti con il veicolo.

Il Nio EL8 è disponibile in Europa a partire da €82.900 ma con l’acquisto della batteria, il prezzo sale a €94.900. Il SUV è in vendita in Norvegia, dove Nio ha quattro stazioni di sostituzione batterie, in Svezia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi.