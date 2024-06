ZF Lifetec cambia i volanti delle auto: ecco come saranno

C’è un trend che accomuna le auto del presente e del futuro: i display interni che crescono di numero e di dimensione. La volontà di offrire un controllo sempre migliore e un sistema di infotainment più performante si “scontra” con le esigenze di sicurezza legate alla posizione degli air-bag. Ecco l’innovativa idea dell’azienda tedesca ZF Lifetec che prevede di inserire un display nei volanti delle automobili modificando il sistema di attivazione dell’air-bag.

Come saranno i volanti del futuro ZF Lifetec

Attualmente l’air-bag del conducente post nel volante delle auto si attiva centralmente, mentre il prototipo sviluppato da ZF Lifetec prevede che fuoriesca dal bordo superiore. Una soluzione tanto “semplice” quanto innovativa che permette di liberare spazio al centro del volante così da riempirlo di uno schermo. L’idea, dichiara ZF Lifetec, è quella di sfruttare questo spazio per inserire un’interfaccia come quella di uno smartphone andando a prevedere o uno schermo centrale o più di un display touch.

In realtà la soluzione di design pensata dagli ingegneri di ZF Lifetec consente di dare maggiori possibilità a chi si occupa di sviluppo delle auto. Lo spazio centrale dei volanti, infatti, potrebbe prevedere anche sensori aggiuntivi per la guida semi-autonoma consentendo così di rilevare, per esempio, lo stato di attenzione del conducente. Questi sensori, infatti, potrebbero essere di tipo capacitivo e verificare se il conducente tiene il volante, se lo sfiora soltanto o se lo tiene con entrambe le mani in maniera salda.

Il progetto è stato condotto dalla divisione di sicurezza passiva dell’azienda tedesca che mira a rivoluzionare il settore offrendo nuove possibilità ai costruttori di auto. I volanti nel corso degli ultimi anni hanno conosciuto diverse novità integrando non solo l’air-bag, ma anche tasti fisici (come quelli per il controllo dell’autoradio o del cruise control) e touch. Quella proposta da ZF Lifetec è un’ulteriore evoluzione che potrebbe in futuro riservare interessanti sorprese.

Forse al momento appare inutile o esagerato pensare ai volanti delle utilitarie come a quelli delle monoposto di Formula 1. In tutti i casi avere meno limiti progettuali e più soluzioni potrebbe consentire innovazioni e miglioramenti oggi neanche immaginabili e tali da aumentare la sicurezza, il controllo delle auto e la piacevolezza di guida.