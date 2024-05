MINI Mixed Reality, la realtà virtuale direttamente dal volante

Guidare nel futuro è quanto si propone di fare il gruppo MINI con la sua ultima innovazione: la MINI Mixed Reality. Si tratta di una tecnologia che utilizza i sistemi di realtà virtuale (VR) tramite i quali intraprendere viaggi attraverso l’universo MINI stando comodamente seduti all’interno di un veicolo della casa automobilistica inglese. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti di vedere il MINI Virtual Reality World da tutti i finestrini delle loro auto mentre continuano a muoversi nell’ambiente fisico mediato dalle attività delle telecamere. Questo sarà possibile unendo le capacità immersive della tecnologia della realtà virtuale e la tipica emozione di guida di stare a bordo di una MINI.

Cos’è e cosa sarà la MINI Mixed Reality

Nata dal lavoro del team MINI Design la MINI Mixed Reality si basa un computer di fascia alta che esegue un MINI VR World auto prodotto che viene trasmesso in streaming direttamente sul visore indossato dal conducente. I dispositivi presenti sul veicolo lavorano con i dispositivi di tracciamento delle cuffie, quelli di accelerazione, l’audio e le interfacce del veicolo per creare un’esperienza di guida senza precedenti.

Un po’ come accaduto anche in altri ambiti quanto abbiamo iniziato ad apprezzare nel settore del gaming diventa piano piano parte integrante della realtà. Così se un tempo i visori VR erano limitati alle simulazioni di guida oggi diventano (e in futuro potrebbero diventarlo sempre di più) realtà nelle automobili per migliorarne la guida.

La MINI Mixed Reality è anche la testimonianza dell’impegno che l’azienda inglese sta dando verso l’innovazione mostrando come un marchio così legato alla sua identità tradizionale sia comunque capace di aprirsi al progresso. Al momento la MINI Mixed Reality è utilizzata per test e studi anche nella prospettiva della guida automatizzata, ma non è escluso che nel giro di qualche anno possa prevedere diverse integrazioni.

Un’interessante fusione tra reale e digitale che influenza entrambi portandolo a nuovi livelli di coinvolgimento per aprire le porte a un futuro sempre più affascinante e dalle enormi, e inesplorate, possibilità.