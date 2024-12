MINI fa un passo indietro, non porterà le elettriche negli Stati Uniti

Gli appassionati americani della MINI dovranno armarsi di pazienza. I modelli elettrici Cooper e Aceman, tanto attesi, non arriveranno presto da quelle parti. MINI ha infatti annunciato il passo indietro (non proprio una novità di questi tempi) un rinvio indefinito per l’introduzione di questi veicoli elettrici nei mercati nordamericani, un colpo per chi sperava di vedere presto queste vetture sulle strade statunitensi.

Le Cooper e Aceman elettriche, svelate oltre un anno fa, promettevano di conquistare il mercato, specialmente con il crossover Aceman, progettato per soddisfare le preferenze americane in termini di spazio e funzionalità. La loro produzione in Cina ha reso complicata l’esportazione a causa delle tariffe statunitensi del 100% sui veicoli elettrici importati dal Paese asiatico. Questi dazi aumentano significativamente i costi, rendendo difficile competere in un mercato già esigente.

Mentre alcuni produttori, come Volvo, hanno optato per strategie alternative, come ad esempio la produzione del modello EX30 in Belgio dal 2025, MINI dovrà attendere fino al 2026, quando la fabbricazione della Cooper e della Aceman si estenderà anche allo stabilimento di Oxford, in Inghilterra. Tale mossa potrebbe semplificare l’accesso al mercato americano, ma nel frattempo, la MINI si affida al crossover Countryman SE, già disponibile negli Stati Uniti.

Prodotto in Germania, il MINI Countryman SE evita gli ostacoli doganali e si presenta come un’opzione più appetibile per i consumatori americani, grazie alle sue dimensioni generose e alla maggiore praticità.

Il rinvio delle Cooper e Aceman non è l’unica sfida per MINI negli States. Il marchio britannico di proprietà BMW, un tempo sinonimo di vendite solide, sta registrando numeri in calo. Con circa 17.500 veicoli venduti quest’anno, la Casa produttrice si avvia a chiudere il 2024 con le peggiori performance degli ultimi dieci anni, evidenziando il cambiamento nelle preferenze degli americani, sempre più attratti (in continuità con il trend storico del Paese) dai SUV di grandi dimensioni. MINI, per il momento, non ha escluso del tutto l’arrivo delle Cooper e Aceman in Nord America, ma al momento non esistono tempistiche definite.