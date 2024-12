Lamborghini Urus SE, l’esemplare unico al mondo dedicato a Miami

Il reparto speciale “Ad Personam” di Lamborghini si dedica da anni alla personalizzazione estrema dei modelli del marchio. Esattamente come indica il nome del team, viene resa ogni vettura un vero gioiello su misura per i clienti più esigenti. Non è raro che questa divisione vada anche oltre, creando esemplari unici e straordinari, come nel caso della Urus SE pensata come omaggio speciale alla città di Miami.

Il SUV esclusivo è un’esplosione di colori e stile ed è stato svelato durante un evento privato a Miami Beach nel contest dell’evento Art Basel. La carrozzeria della speciale Lamborghini si distingue per una livrea unica che combina dettagli in Blu Glauco con una raffinata palette di grigi e nero. Elementi come lo splitter anteriore in Nero Noctis e gli specchietti retrovisori bicolore in Grigio Telesto, contribuiscono a esaltare l’eleganza di questa Lamborghini.

All’interno, il lusso si fa tangibile grazie agli esclusivi rivestimenti in pelle monocolore, arricchiti da battitacco personalizzati. Un dettaglio che non passa inosservato è la placchetta commemorativa in fibra di carbonio lucida, incisa con la scritta “Miami,” che sottolinea il legame con la città.

L’attenzione ai dettagli è straordinaria. Lamborghini ha dichiarato che il processo di personalizzazione della Urus SE ha richiesto ben 230 ore aggiuntive tra verniciatura e collaudo, un impegno che riflette la dedizione artigianale e l’innovazione del marchio.

Dal punto di vista tecnico, la Urus SE celebra l’ultima evoluzione del SUV. Si tratta della versione ibrida plug-in da 800 CV, che mantiene il modello al vertice del successo commerciale a sette anni dal suo lancio. Non a caso, la produzione della Urus è già sold out fino al 2026. Numeri impressionanti caratterizzano anche la Revuelto, l’ammiraglia con motore V12, che registra tempi d’attesa superiori ai due anni.

Nel solo periodo tra gennaio e settembre 2024, Lamborghini ha consegnato 8.411 vetture, segnando un incremento dell’8,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un successo che dimostra la crescente domanda globale per il lusso e le prestazioni che solo il Toro sa offrire.