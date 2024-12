Auto elettriche, in Germania la produzione supera le vendite: settore al collasso?

Le vendite di auto elettriche in Germania continuano a scendere, con un mese di novembre che ha registrato un nuovo calo delle immatricolazioni. Ma ciò che stupisce è che nonostante questa tendenza negativa, la produzione e l’esportazione di veicoli elettrici continuano ad aumentare in modo sostanziale. Secondo i dati, lo scorso novembre le vendite di auto elettriche hanno raggiunto 35.167 unità, con un calo del 21,8%, portando la quota di mercato al 14,4%. Inoltre, sono state immatricolate 94.554 ibride (+20,3%), incluse 20.604 ibride plug-in (+13,7%). Tutto questo in un mercato che ha mantenuto le vendite quasi invariate rispetto all’anno scorso, con un calo dello 0,5%.

In Germania calano le vendite di auto elettriche, ma aumenta la produzione

Nonostante il calo delle vendite di auto elettriche in Germania, la loro produzione nel paese continua ad aumentare. Secondo l’Associazione dell’Industria Automobilistica (VDA), nell’ottobre 2024 sono state prodotte in Germania più auto elettriche che in qualsiasi mese precedente. Dalla linea di produzione sono uscite 109.400 veicoli a batteria e 33.800 ibride plug-in.

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero di auto elettriche prodotte in territorio tedesco è aumentato di oltre la metà (54%), mentre quello delle ibride plug-in è aumentato leggermente, del 4% rispetto al 2023.

Questo significa che la produzione di auto elettriche e ibride plug-in ha raggiunto una quota di produzione in Germania del 38% in ottobre. Nei primi undici mesi di quest’anno sono state prodotte il 5% in più di veicoli a zero emissioni e ibride plug-in rispetto all’anno precedente.

L’incremento della produzione non trova però riscontro nel numero di nuove immatricolazioni. Questa situazione ha avuto conseguenze negative sulle emissioni di CO2: la media delle auto di nuova immatricolazione è salita a 114,8 g/km, segnando un aumento del 3,3%. Una pessima notizia in vista del 2025, quando entreranno in vigore normative più stringenti.

Tra i produttori che hanno registrato i maggiori cali, c’è Tesla. Secondo i dati, a novembre le vendite della casa automobilistica guidata da Elon Musk sono calate del 55%, fino ad appena 2.208 unità immatricolate. Considerando il periodo da gennaio a novembre, il calo è stato del 43,6%. I produttori sperano che il governo tedesco ripristini gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, con l’obiettivo di rilanciare le vendite interne e spingere di conseguenza le vendite in Europa nel 2025.