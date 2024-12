Hyundai Santa Fe, debutta in Italia la versione Plug-in Hybrid del SUV

La nuova Santa Fe Plug-in Hybrid si distingue per la sua versatilità e per una proposta ancora più interessante. Il SUV Hyundai è infatti disponibile nelle configurazioni a 5 o 7 posti e arriva in Italia con il suo innovativo sistema di propulsione.

Al cuore del SUV coreano troviamo un efficiente motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, abbinato a un motore elettrico da 98 CV, alimentato da una batteria da 13,8 kWh. La combinazione consente una potenza complessiva di 253 CV.

Tra i punti di forza di questo Santa Fe in configurazione ibrida plug-in spicca l’autonomia in modalità 100% elettrica, che arriva fino a 54 km nel ciclo combinato WLTP, il più ottimista, utilizzando la modalità di guida solo elettrica, la EV. Il sistema Plug-in Hybrid passa automaticamente alla modalità ibrida quando la batteria raggiunge livelli di carica predeterminati, ottimizzando consumi ed efficienza.

Progettata con il concept “Open for More”, la Santa Fe unisce uno stile moderno e distintivo a un abitacolo spazioso e versatile, ideale per ritmi di vita esigenti e attivi. Il design esterno si caratterizza per linee squadrate, fari LED a forma di H e un cofano alto, conferendo al SUV Hyundai un look deciso e una presenza imponente su strada. Il posteriore è stato studiato per garantire una capacità di carico ai vertici della categoria, rendendo il bagagliaio facile da utilizzare in ogni situazione.

All’interno, l’ambiente è elegante e funzionale. I materiali di alta qualità e il design raffinato creano uno spazio accogliente e pratico. Il motivo a forma di H domina il cruscotto e le bocchette dell’aria, esaltando la sensazione di ampiezza grazie alle linee orizzontali. Innovazioni come il doppio sistema di ricarica wireless ad alta velocità e uno scompartimento di sterilizzazione UV-C migliorano ulteriormente l’esperienza a bordo. Un vano portaoggetti accessibile da entrambi i lati aggiunge un tocco di praticità per tutti i passeggeri.

La sicurezza è garantita dalla suite avanzata Hyundai SmartSense, che include sistemi come Forward Collision-Avoidance Assist 2, Navigation-based Smart Cruise Control 2 e Highway Driving Assist 2. La Hyundai Santa Fe si posiziona quindi come un SUV completo, capace di soddisfare le esigenze di chi cerca innovazione, comfort e prestazioni importanti. La Hyundai presenta la Santa Fe in variante plug-in hybrid a partire da 55.800 euro, contro i 49.600 euro della full hybrid già nelle concessionarie.