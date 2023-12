Nissan Note in versione ibrida AWD ha anche il sedile girevole

Non solo SUV e crossover nel mercato automobilistico mondiale. Nissan Note si propone in nuova nuova versione aggiornata per andare incontro alle esigenze di coloro che sono ancora a caccia di auto “normali”. Il lavoro dell’azienda è atto a rendere la terza generazione del suo modello ancora attuale. Non mancano quindi le migliorie apportate.

Cosa sappiamo del nuovo modello?

Lanciata alla fine del 2020, la terza generazione della Nissan Note è ora pronta a un restyling per tornare più fresca e pimpante che mai. La lieve revisione comprende un cruscotto anteriore ridisegnato con inserti della griglia in tinta con la carrozzeria. Nuovo look anche per i paraurti, ma in generale l’auto sembra rispecchiare quello che è già stata negli anni scorsi. A differenza di molti progetti attuali, che sembrano puntare troppo in alto, la Note si accontenta di volare basso e per questo motivo riesce a soddisfare maggiormente il largo pubblico. L’auto sarà disponibile in diversi colori, ben 14 colorazioni diverse, più la possibilità di giocare con le combinazioni bicolore.

Se la Nissan Qashqai EV ha destato la curiosità degli appassionati, questa Note incuriosita senza dubbio chi invece vuole badare al sodo senza spendere troppo. Per quanto riguarda gli interni, la caratteristica più interessante è senza dubbio il sedile passeggero girevole. Ruota verso l’esterno del Note per facilitare l’entrata e l’uscita. Per una maggiore comodità, il sedile è dotato di poggiapiedi integrato. Per quanto concerne le altre caratteristiche dell’abitacolo, confermata la porta HDMI e la console centrale “galleggiante” del modello pre-restyling. Non mancano decorazioni e abbellimenti nipponici in perfetto stile Nissan, come tante strisce di rivestimento e un disegno denominato mizuhiki, ossia una arcaica forma d’arte giapponese.

Nissan Note, i prezzi

Disponibile con trazione anteriore e integrale, la Nissan Note 2024 vanta un propulsore ibrido. Tuttavia, il motore a benzina da 1,2 litri non aziona le ruote. Esso infatti funziona come generatore atto ad alimentare la batteria che invia energia al motore elettrico, il quale è montato nella parte anteriore del veicolo. Il modello AWD invece sarà dotato avrà un altro motore posizionato nella parte posteriore della berlina subcompatta. Le ultime info riguardanti i prezzi ci dicono invece che l’auto sarà particolarmente economica. Il modello base costerà poco meno di 13 mila euro. Il modello AWD invece arriva a 2.580.600 yen. Al momento i prezzi si riferiscono al solo mercato nipponico, in quanto non si sa ancora nulla del lancio in Europa.