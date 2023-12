Hyundai prepara una berlina elettrica più economica per la serie N

Importanti voci di corridoio confermano la decisione da parte di Hyundai di lanciare una nuova berlina elettrica per il suo marchio N. Stavolta però si pensa a un prezzo più conveniente, al fine di coprire il maggior numero di clienti possibile.

Il folto mercato delle auto elettriche

Si fa sempre più ricco il mercato delle auto elettriche. Il trend è ormai chiaro da tempo e quando anche i prezzi saranno finalmente più abbordabili, allora la rivoluzione sarà completa. Si muove in questa ottica anche la progettualità di Hyundai, la quale sta pensando di rinfoltire il suo marchio N con una nuova berlina elettrica. Secondo onsulente tecnico dell’azienda, Albert Biermann, lo sviluppo di un veicolo elettrico dalle prestazioni compatte più convenienti per i clienti è ormai un obiettivo cruciale per il marchio N. Del resto, già le prestazioni offerte dalla Ioniq 5 N hanno dimostrato quanto l’azienda sudcoreana sia in grado di adempiere perfettamente a tale scopo.

Le indiscrezioni offerte da Biermann sono particolarmente interessanti poiché ci vengono da una fonte di un certo rilievo. Ex capo della ricerca e sviluppo di Hyundai e un tempo capo della divisione M della BMW, oggi offre all’azienda asiatica la sua consulenza in merito alla progettualità di diverse auto e per quelle della serie N si sta cercando di raggiungere un livello decisamente alto. Allo stesso tempo, lo stesso consulente è consapevole del fatto che ora la società sudcoreana vuole rendere tali prestazioni accessibili a tuti, e per farlo è necessario rivedere i costi. Il compromesso sembra essere quello di fare qualcosa di più piccolo e al tempo stesso più conveniente.

Hyundai, la nuova berlina elettrica

Intervistato di recente, Biermann ha ribadito quelle che sono le attuali intenzioni della Hyundai: “Quella piccola auto elettrica N : è qualcosa che dobbiamo fare, altrimenti lasciamo i nostri clienti all’oscuro. Dobbiamo trovare qualcosa di più piccolo e più conveniente”. Naturalmente, al momento non si sa assolutamente nulla su tale progetto, se non quelle che sono le informazioni offerteci dalle parole del consulente in questione. La piccola auto N però necessiterà di tutto il tempo necessario per arrivare su strada. Anche una piccola berlina elettrica infatti dovrà offrire un’autonomia sufficiente per una giornata in pista ed essere dotato di un sistema elettrico da 800 volt per soddisfare tali esigenze.

A complicare le cose c’è l’esigenza di creare una nuova piattaforma modulare, in quanto quella globale utilizzata per le Ioniq 5 e 6 non è fattibile. Sarà quindi necessario attendere l’arrivo dell’Architettura Modulare Integrata (IMA), prevista per il 2025, per supportare un veicolo elettrico più piccolo con ricarica a 800 V. Insomma, l’obiettivo è ormai chiaro, riuscire a realizzare un piccolo veicolo elettrico in grado di raggiungere alte velocità. Una sfida non certo facile, ma Biermann, che ha già altre volte offerto soluzioni che hanno fatto esaltare gli appassionati di motori, si dice pronto a tutto pur di riuscire nell’impresa.