BYD Yuan UP, ecco il SUV economico che vuole spodestare Tesla

Qualcosa sta cambiando nel mercato delle auto elettriche, e la concorrenza si sta facendo sempre più agguerrita. Ora BYD, multinazionale cinese con sede a Shenzhen, fa sul serio. E con la Yuan Up si lancia nella sfida dei SUV elettrici per detronizzare definitivamente Tesla, già in calo nei numeri dell’ultimo trimestre.

Uno scontro tra titani

Potrebbe davvero diventare un gigante del settore, almeno in patri, ma quel che è certo è che BID non ha alcuna intenzione di lasciare che lo scettro di Tesla nel suo paese continui a regnare per molto tempo ancora. E mentre l’azienda di Musk è impegnata a promuovere e a far parlare di sè con il Cybertruck recentemente presentato, l’azienda cinese si prepara a lanciare sul mercato la sfida decisiva. Del resto, come detto, nell’ultimo trimestre si è registrato un forte calo per Tesla, benché rimanga l’azienda numero uno per le vendite dei veicoli elettrici. I report però ci mostrano che ora BYD, almeno in patria, è a sole 3000 unità di distacco. BYD è quindi pronta a lanciare nuovi modelli e a diverse fasce di prezzo, così da raccogliere il maggior numero di clienti, sia dentro che fuori i propri confini.

Secondo gli analisti, il BYD Yuan UP potrebbe essere proprio ciò di cui il marchio ha bisogno per colmare questa lacuna. Oppure addirittura superare le vendite di Tesla. Di recente sono trapelate le foto che l’azienda aveva inviato Ministero della Tecnologia dell’Informazione del paese. Questo ente rappresenta l’ultima tappa del processo di omologazione delle auto da vendere in Cina. Entriamo quindi nel dettaglio del SUV per scoprire cosa bolle in pentola. Il BYD Yuan UP è un piccolo veicolo elettrico, lungo circa 4,3 metri. Gode grossomodo delle stesse dimensioni Chevrolet Trax.

BYD Yuan UP, cosa sappiamo?

Il SUV è dotato di un singolo motore elettrico che dovrebbe seguire gli standard per il mercato cinese, ossia dovrebbe essere dotato di 93 o 174 cavalli. Molto probabilmente, il motore sarà lo stesso di quello presente sul BYD Dolphin, veicolo che ha avuto un notevole successo. Insomma, secondo le indiscrezioni, questo SUV dovrebbe essere proprio la versione economica del fortunato modello succitato. Ma come può un entry level competere con l’esclusività offerta da Tesla con i suoi Model Y e Model X? In realtà, BYD sembra far leva sul fatto che i SUV stanno rappresentando un trend ormai in tutto il mondo e già questo dovrebbe bastare affinché i clienti possano sentirsi invogliati all’acquisto da un nuovo modello più economico.

Inoltre, Dolphin e Seagull di BYD hanno avuto un enorme successo; BYD ha introdotto il Seagull nel marzo di quest’anno e quest’anno ne ha già prodotti più di 200.000. Per quanto riguarda il top di gamma, BYD ha prodotto più di 500.000 Dolphin. Il prezzo di Yuan Up potrebbe collocarsi proprio a metà strada tra i due veicoli sopra citati, ossia circa 14 mila dollari. E se davvero BYD dovesse bissare il successo dei due predecessori con questo nuovo SUV, allora lo scettro di Tesla dovrà necessariamente avere un nuovo padrone. Staremo a vedere.