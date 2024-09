MG, la prima vettura con batterie allo stato solido entro il 2025

L’azienda di proprietà cinese MG si prepara a equipaggiare i suoi veicoli elettrici con batterie allo stato solido entro il prossimo anno. Non è un’ipotesi e neanche una previsione ottimistica: la rivoluzione è possibile e sarebbe arrivata.

La notizia arriva direttamente da un alto dirigente del gruppo SAIC, presente al Chengdu Motor Show, come riportato da Autocar. Durante l’evento, Yu Jingmin, vicepresidente esecutivo delle operazioni sui veicoli per clienti privati, ha annunciato che la nuova tecnologia di batterie allo stato solido, sviluppata internamente e condivisa con altri marchi del gruppo SAIC, farà il suo debutto molto presto. Tali batterie, dotati di maggiore capacità e migliore resa in termini di durata e sicurezza, saranno su un modello MG a breve.

Anche se non è ancora stato rivelato quale sarà il primo veicolo MG a beneficiare di questa innovazione, il lancio è previsto per il secondo trimestre del 2025. L’arrivo nelle concessionarie di queste batterie in un modello della casa automobilistica sarebbe previsto entro la fine dello stesso anno.

La mossa strategica accelera di oltre un anno la timeline originale del marchio per l’adozione delle batterie allo stato solido. MG, in questo modo, si porta decisamente avanti rispetto a molti dei suoi concorrenti nell’implementazione di questa tecnologia nei modelli di serie. I dettagli specifici sulle batterie sono ancora scarsi, ma sembra che le prime versioni condivideranno alcune caratteristiche con la batteria semi-solida utilizzata da IM Motor. Ci sarà, probabilmente, una minima componente liquida del 5% e un’architettura elettrica a 800 V.

Nio ha già fatto riferimento a questa tipologia come “semi-solida”. IM Motor, un altro brand della galassia SAIC, ha recentemente introdotto la berlina L6 con batterie allo stato solido di prima generazione, sviluppate insieme al produttore cinese Jiangsu Qingtao.

La batteria “Lightyear” di IM vanta una densità energetica oltre il doppio rispetto alle attuali batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), con 368 W per kg. Grazie a una capacità di 133 kWh, la L6 promette un’autonomia di oltre mille chilometri secondo il ciclo cinese CLTC e la possibilità di ricaricare 400 chilometri in soli 12 minuti.