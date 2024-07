Nio, in Europa col marchio Firefly: le foto spia con gli interni del nuovo modello

Sono arrivate nuove foto spia del nuovo modello in arrivo dalla casa automobilistica cinese Nio, appartenente al marchio interno denominato Firefly. Le immagini, più dettagliate rispetto a quelle diffuse diversi mesi fa, offrono anche un breve sguardo agli interni del veicolo.

La curiosità che nessuno si aspettava: le foto provengono dalla Spagna. Non è chiaro il luogo in cui sono state scattate le foto alla nuova Nio in test, e persino i media cinesi stanno utilizzando le immagini arrivate dalla Penisola iberica. Nonostante il veicolo appaia ancora decisamente camuffato, le foto rivelano che questo modello Firefly sarà un SUV compatto con un design quasi da hatchback, simile allo Zeekr X.

Le precedenti foto spia si erano concentrate principalmente sulla parte posteriore, mentre questa volta possiamo vedere chiaramente l’intera silhouette, anche la parte anteriore con i suoi fari rotondi. I media cinesi suggeriscono che questi fari potrebbero non essere definitivi, ma sembrano già abbastanza completi.

Il terzo marchio di Nio, in arrivo come Firefly, si focalizzerà su auto più piccole destinate al mercato europeo. Inizialmente, il lancio era previsto simultaneamente in Europa e Cina, ma recenti indiscrezioni indicano che l’auto potrebbe debuttare prima in Cina. Sebbene in un primo momento si pensasse che Firefly sarebbe stato un marchio di veicoli accessibili, le ultime notizie suggeriscono che sarà un’auto caratterizzata da “elementi premium”, completando così la linea con il marchio di lusso Nio e il marchio “per famiglie” Onvo.

Analogamente a Onvo, Firefly non utilizzerà Lidar per contenere i costi. Le foto spia mostrano che l’auto di prova monta cerchi da 18 pollici. Gli sbalzi anteriori e posteriori sono minimizzati per avere il massimo spazio interno. I finestrini anteriori completamente abbassati hanno consentito di dare un primo sguardo agli interni della Firefly. Firefly adotta una configurazione tradizionale a due schermi, con un grande schermo centrale per l’infotainment e un piccolo schermo LCD per la strumentazione.

Non sono ancora noti i dettagli sulla propulsione. Probabilmente l’auto avrà meno potenza rispetto ai modelli Onvo o Nio, dato il formato compatto. Si prevedono versioni a motore singolo, ma non è chiaro se saranno disponibili anche versioni a doppio motore. È confermato che Firefly avrà la capacità di sostituzione della batteria, anche se non sarà compatibile con l’attuale rete di sostituzione delle batterie di Nio. Il lancio del primo modello del marchio Firefly è previsto per l’anno prossimo, con prezzi europei (probabilmente) a partire da meno di 30.000 euro.