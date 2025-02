Mercedes, tramonta l’era EQ: come sarà la prossima Classe E (stavolta) elettrica

L’era dei modelli EQ di Mercedes sta per giungere al capolinea, segnando un cambio di rotta per il brand tedesco nel mondo dell’elettrificazione. Come parte di questa trasformazione, all’orizzonte si profila una novità attesissima. Arriva, infatti, la versione 100% elettrica della Classe E.

L’annuncio è arrivato quasi sottovoce, nel più recente aggiornamento della Casa di Stoccarda sulla strategia futura per la mobilità elettrica e le nuove tecnologie. Tra le novità, oltre a una GLC elettrica che prenderà il posto della EQC e a una futura Classe C a zero emissioni, è stato confermato che questa nuova Classe E completamente elettrica andrà a completare il quadro.

Quando arriverà? Mercedes non ha ancora svelato una data precisa, ma le previsioni puntano a una presentazione tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, successivamente al debutto delle nuove CLA, GLC e Classe C elettriche. Una volta sul mercato, questa berlina andrà a sostituire l’attuale EQE, rientrando in una strategia più ampia che prevede l’introduzione di varianti elettriche per modelli storici come Classe S, GLB e Classe C.

A differenza dell’attuale EQE, sviluppata sulla piattaforma EVA2, la futura Classe E elettrica dovrebbe poggiare sulla più avanzata piattaforma MB.EA. Questa architettura, creata appositamente per vetture di medie e grandi dimensioni, promette una base tecnologica più efficiente e prestazioni migliorate. Tuttavia, lo sviluppo di questa piattaforma ha subito un lieve ritardo, con priorità inizialmente assegnata alla Classe C elettrica e ad altri modelli costruiti sulla Mercedes Modular Architecture (MMA).

Le specifiche tecniche restano ancora un mistero, ma è lecito attendersi un significativo incremento dell’autonomia rispetto all’attuale EQE, che può percorrere fino a circa 690 km con una singola ricarica. Sul fronte dell’infotainment e degli interni, la Classe E elettrica dovrebbe ereditare il layout “Superscreen”, già presente nel modello attuale con motore termico. Si tratta di un sistema con tre schermi digitali perfettamente integrati, progettati per offrire un’esperienza di bordo futuristica.

Mercedes sta ridefinendo la nomenclatura dei suoi modelli elettrici, abbandonando gradualmente il prefisso “EQ” in favore di una denominazione più tradizionale. La futura Classe E a batteria potrebbe seguire l’impostazione vista con la Classe G, che nella sua variante elettrica si chiamerà G 580 con tecnologia EQ. Se la logica sarà applicata all’intera gamma, possiamo aspettarci una denominazione simile anche per questa berlina di lusso a emissioni zero.