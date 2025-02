Mercedes cambia idea sui display: “Non sono più un lusso”

Fino a qualche anno fa gli schermi all’interno dei veicoli erano la norma nei modelli di fascia alta. Ora, con l’avvento di nuove tecnologie e dei veicoli elettrici, sono diventati la norma anche sui veicoli più accessibili. Mercedes, che è stata tra le prime case automobilistiche a proporre gli schermi sui suoi modelli, ora fa un passo indietro.

Mercedes pensa che i display non siano più un lusso

“Ad oggi ogni nuova auto ha un grande schermo. Tutti questi display ormai non sono più un lusso”, ha dichiarato Gorden Wagener, responsabile del design della casa automobilistica tedesca, nel corso di un’intervista con ABC News. Per anni costruttori come Mercedes hanno puntato su interni di qualità superiore alla media, e i display facevano parte di questo “lusso”.

“Dobbiamo creare un lusso che vada oltre gli schermi”, ha continuato Wagener. Riempire l’abitacolo di schermi oggi non basta più. Si torna quindi a puntare su materiali, raffinatezza e artigianato. Sicuramente l’utilizzo degli schermi hanno concesso alle case automobilistiche di poter eliminare quei “fastidiosi” comandi fisici, forse considerati troppo dagli automobilisti abituati a veicoli di un certo livello, più comuni alle auto di bassa fascia.

Mercedes potrebbe quindi eliminare qualche schermo, come quelli dedicati al passeggero anteriore pensati principalmente per l’intrattenimento. Tuttavia, al momento non sappiamo che strada preferirà intraprendere il marchio e quale sarà la sua prossima strategia. Nei veicoli di nuova generazione è sempre più comune anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Alla domanda se Mercedes la utilizzerà anche per disegnare gli interni delle future auto del marchio, Wagener ha risposto: “Il 99% di ciò che disegna l’Intelligenza Artificiale è spazzatura”.