Toyota, affidabilità in discussione? ADAC segnala problemi alla batteria

Le statistiche sui guasti pubblicate dall’ADAC per il 2025, basate sull’analisi di 158 modelli di 27 costruttori, hanno collocato Toyota tra i marchi con il maggior numero di interventi registrati in Germania, un risultato che a prima vista stride con la reputazione di affidabilità da sempre associata alla casa automobilistica giapponese. Tuttavia, un’analisi più attenta dei dati rivela come la questione sia molto più circoscritta di quanto il dato aggregato possa suggerire.

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Toyota tra i marchi con più guasti secondo ADAC, ma per la batteria ausiliaria

La criticità segnalata dall’ADAC su modelli come C-HR, RAV4, Yaris, Yaris Cross e Corolla non riguarda infatti il sistema ibrido, la meccanica principale o l’elettronica di trazione, ma si concentra quasi interamente sulla batteria ausiliaria da 12 volt, un componente dal costo generalmente compreso tra 60 e 120 euro che secondo il report è responsabile da solo del 45,4% di tutti i guasti rilevati in Germania, considerando l’intero parco circolante e tutte le marche.

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Sui modelli ibridi Toyota questa batteria tende a scaricarsi prima del previsto perché il sistema di gestione dell’energia funziona in modo diverso rispetto a un’auto tradizionale, con l’alternatore che entra in azione con minore frequenza e questo incide sulla durata del componente anche se non mette in discussione l’affidabilità del powertrain nel suo insieme.

Toyota avrebbe peraltro già affrontato il problema. Da febbraio 2026 il costruttore ha introdotto batterie di dimensioni maggiori sui modelli interessati, e secondo quanto dichiarato dalla stessa casa, sulle Yaris e Yaris Cross prodotte da novembre 2024 in poi le anomalie legate a questo componente sarebbero diminuite di oltre il 90%. Va considerato inoltre che le statistiche ADAC prendono in esame veicoli immatricolati fino al 2023, fotografando quindi una situazione che potrebbe non rispecchiare più le condizioni dei modelli attualmente in produzione.

Il report offre anche uno spaccato interessante sull’evoluzione generale dell’affidabilità automobilistica. Nell’arco di un decennio la probabilità di guasto per un’auto di cinque anni è scesa dal 3,6% al 2,1%, mentre per le vetture di dieci anni il rischio si è praticamente dimezzato, un andamento significativo considerando la crescente complessità tecnologica dei veicoli moderni.

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Ancora più rilevante il confronto tra motorizzazioni elettriche e termiche, con le prime che a parità di anno di immatricolazione registrano circa il 40% di guasti in meno rispetto alle seconde su un orizzonte di cinque anni. Il caso Toyota evidenzia soprattutto quanto un componente apparentemente secondario come la batteria da 12 volt possa incidere sulle statistiche di affidabilità di qualsiasi costruttore, indipendentemente dalla solidità complessiva della gamma.