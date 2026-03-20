Mercedes GLB anche mild hybrid: non è sempre e solo tutto elettrico

Mercedes ha deciso che l’elettrico da solo non basta, almeno non ancora, e ha completato la gamma della nuova GLB con tre varianti mild hybrid a 48 volt. Una mossa che sa di pragmatismo commerciale, ma che sul piano tecnico porta qualcosa di concreto.

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Il SUV della Stella, già rinnovato a dicembre nella sua seconda generazione e costruito sulla piattaforma MMA, è cresciuto in ogni direzione. 4,73 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza e soprattutto un passo allungato di 6 centimetri a 2,89 metri, con benefici evidenti per chi siede dietro, o per chi sceglie la configurazione a 7 posti. Le linee si sono ammorbidite, la griglia sfoggia le stelle Mercedes in bella vista, i fari full LED firmano il frontale con il simbolo del brand.

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Dentro, il salto generazionale è ancora più netto. L’MBUX Superscreen porta tre schermi in un unico pannello continuo, quadro strumenti da 10,25 pollici, touch centrale da 14 e display passeggero opzionale da 14, tutto gestito dal sistema operativo MB.OS con ChatGPT integrato, mappe Google e aggiornamenti over-the-air. Chi vuole, può anche ordinare il cielo stellato sul tetto panoramico.

Il cuore della novità è il motore quattro cilindri turbo da 1.5 litri che lavora sul ciclo Miller, rapporto di compressione spinto a 12:1, basamento in alluminio con rivestimento Nanoslide. Non è un motore qualunque: l’obiettivo dichiarato è ridurre i consumi nelle condizioni di carico parziale, che sono poi quelle in cui si passa la maggior parte del tempo su strada. Il motore elettrico da 48 volt aggiunge 22 kW di spinta supplementare, circa 30 cavalli, intervenendo nei momenti in cui servono davvero.

Le configurazioni sono tre: GLB 180 con 136 CV e 200 Nm, solo trazione anteriore; GLB 200 con 163 CV e 250 Nm, disponibile anche 4Matic; GLB 220 con 190 CV e 300 Nm, la più completa. I prezzi partono da 49.510 euro per la 180, 51.590 per la 200 e 55.100 per la 220, con 2.270 euro di sovrapprezzo per la trazione integrale.

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Le versioni elettriche, GLB 250+ da 272 CV con 631 km di autonomia e GLB 350 4Matic da 354 CV con 615 km, restano in listino con architettura 800 volt e ricarica fino a 320 kW in DC.