Mercedes, la futura Classe G baby prende forma anche in versione AMG

Il designer Kelsonik ha immaginato in chiave AMG la futura Classe G “baby” di Mercedes, partendo dai prototipi avvistati durante i test su strada per creare un render che riprende elementi iconici della G 63, dalla griglia Panamericana al paraurti anteriore più sportivo fino ai caratteristici terminali di scarico laterali.

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Mercedes Classe G “baby”: ecco come sarebbe in versione sportiva AMG

La variante virtuale, proposta in una tinta rossa con dettagli neri a contrasto, vetri posteriori oscurati e cerchi ispirati a quelli della G 63 ma adattati a proporzioni più compatte, mantiene un dettaglio curioso sul portellone posteriore, dove al posto del tradizionale alloggiamento per la ruota di scorta compare ancora il supporto per il cavo di ricarica, a ricordare la natura elettrificata del progetto di base.

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Mercedes non ha confermato l’esistenza di una variante AMG per la piccola Classe G, ma le ultime indiscrezioni sul modello standard suggeriscono un progetto più articolato di quanto si pensasse inizialmente. La versione esclusivamente elettrica, che sembrava l’unica prevista al lancio, dovrebbe essere affiancata da una variante ibrida, una scelta coerente con l’attuale fase del mercato.

La base tecnica potrebbe essere condivisa con la nuova Mercedes CLA, ipotesi che per la versione ibrida significherebbe un sistema composto da un 1.5 benzina elettrificato con una potenza nell’ordine dei 208 cavalli e 380 Nm di coppia, valori su cui restano margini di incertezza perché Mercedes potrebbe decidere di intervenire sul motore termico per offrire prestazioni superiori.

La variante elettrica dovrebbe montare una batteria da 85 kWh con un’autonomia stimata fino a 724 chilometri, un dato che segnerebbe un grande balzo avanti rispetto ai circa 450 chilometri della G 580, affiancata da due motori e trazione integrale anche se potenza e coppia non sono ancora stati comunicati.

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Se il progetto AMG dovesse concretizzarsi, l’abbinamento con un quattro cilindri elettrificato particolarmente spinto, magari con qualche parentela tecnica con quello della C 63, rappresenterebbe una combinazione interessante per una versione più prestazionale della piccola fuoristrada, anche se per ora si tratta di ipotesi che restano interamente da verificare.