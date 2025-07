Mercedes EQS, “troppo futuristica” per il suo tempo: la berlina che non è stata capita

Se desiderate intravedere un simbolo del futuro (sperato) del design automobilistico tedesco, non serve guardare troppo avanti. D’altronde, basta osservare la Mercedes EQS, la prima ammiraglia elettrica della Stella a Tre Punte.

Il suo aspetto “da astronave”, levigato e hi-tech, rappresenta un audace salto stilistico. Ma come spesso accade con le visioni troppo in anticipo sui tempi, il mercato non era pronto. Nel mondo del design automobilistico, osare è spesso un atto di coraggio. E Mercedes ha avuto il suo momento “visionario” con l’EQS. Ma forse, come ha recentemente ammesso Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes, questo coraggio è arrivato con un decennio di anticipo.

In una recente intervista concessa ad AutoCar, Wagener ha riconosciuto apertamente che l’EQS ha faticato a trovare il proprio pubblico: “Probabilmente l’abbiamo introdotta con 10 anni di anticipo. È una vettura estremamente moderna, ma non concepita per essere una classica limousine con autista”. In altre parole, gli acquirenti benestanti si aspettavano una versione elettrica della tradizionale Classe S. Invece, si sono ritrovati davanti una berlina futuristica, che molti hanno paragonato più a una Volkswagen dal muso compatto che a un’ammiraglia sontuosa da oltre sei cifre.

A livello di prezzo, la EQS parte da circa 133.000 euro, con allestimenti che possono sfiorare i 162.000. La Classe S termica, dal canto suo, parte da circa 124.000 euro e può facilmente superare i 140.000 euro salendo nella gamma grazie agli optional. Eppure, nonostante i costi simili, la EQS non ha convinto quel segmento di clientela che Mercedes voleva conquistare.

Il design audace, dal profilo a goccia fino all’enorme MBUX Hyperscreen che domina l’abitacolo, comunica tecnologia e innovazione, ma non il prestigio tradizionale. Mancano elementi chiave come il cofano allungato e le proporzioni classiche da limousine. Per i clienti più esigenti, abituati a farsi accompagnare piuttosto che guidare, l’EQS sembrava una proposta troppo alternativa.

Si è assistito, dunque, a una curva di svalutazione rapidissima. A soli due anni dal lancio, alcune EQS usate si trovano sul mercato anche al di sotto di 70mila euro, praticamente già a metà prezzo. Un’occasione interessante per chi cerca un veicolo elettrico di lusso a un prezzo fortemente ridimensionato.

La buona notizia è che Mercedes ha imparato la lezione. Le prossime generazioni di ammiraglie elettriche unificheranno le gamme EQS e Classe S su una piattaforma comune, mantenendo il linguaggio stilistico dell’ammiraglia tradizionale. In altre parole, il futuro di Mercedes sarà tecnologico sì, ma più vicino al gusto classico.