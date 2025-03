Mercedes EQA scontata del 30%: troppo bello per essere vero?

Se il mercato delle auto elettriche Mercedes non sta facendo faville nelle vendite, non è certo colpa della qualità. Anzi, la Mercedes EQA è un piccolo gioiellino che non ha nulla da invidiare alla concorrenza, specialmente quando si trova a un prezzo così sorprendente. Già, perché mentre Tesla Model Y continua a dominare il mercato con il suo mix di autonomia e tecnologia, la casa della stella a tre punte rilancia con uno sconto che fa girare la testa.

Il C-SUV elettrico della casa tedesca, in versione EQA 250+, è ora disponibile in pronta consegna a 47.010 euro, un prezzo che fa quasi gridare al miracolo considerando il listino ufficiale di 65.660 euro. Parliamo di uno sconto del 30%, che si traduce in una rata di 299 euro al mese per portarsi a casa un SUV premium ricco di tecnologia. Ma cosa si ottiene con questo prezzo?

Se il prezzo vi ha già convinti, aspettate di leggere cosa offre l’EQA 250+ rispetto alla sua rivale Tesla Model Y, di grande successo negli ultimi anni. Autonomia di 560 km con una ricarica, contro i 586 km della Model Y Long Range AWD, motore da 190 CV e 385 Nm di coppia, con trazione anteriore, accelerazione 0-100 km/h in 8,6 secondi per una velocità massima di 160 km/h. La differenza di dimensioni è forse l’unico vero punto a favore di Tesla, con la Mercedes EQA che risulta più corta di 13 cm.

A bordo la EQA regala un livello di comfort e lusso che Tesla si sogna. L’equipaggiamento di serie è da vero SUV di lusso, con accessori che Tesla non include nemmeno come optional. In rassegna, cerchi in lega da 18” Fari LED ad alte prestazioni con abbaglianti automatici, specchietti retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente, barre portatutto in alluminio lucidato MBUX con touchscreen da 10,25” e navigatore satellitare, climatizzatore automatico bizona, sistema di avviamento senza chiave, portellone posteriore elettrico, sensori di parcheggio e telecamera posteriore ADAS avanzati, tra cui cruise control, limitatore di velocità, assistenza al mantenimento della corsia e partenza in salita.

Se siete alla ricerca di un SUV elettrico che offra autonomia, lusso e tecnologia senza dover sborsare cifre folli, questa EQA 250+ scontata del 30% potrebbe essere l’occasione perfetta. Se volete un SUV con interni premium e dotazioni top, la EQA è davvero in grado di stupire, ben oltre al prezzo.