Mercedes GLS, in arrivo il secondo restyling nel giro di due anni

Mercedes continua a perfezionare il restyling della sua imponente GLS, con l’intenzione di mantenerla al passo con i tempi, nonostante la recente aggiornamento del modello avvenuto lo scorso anno. Questo secondo facelift per l’attuale generazione del maxi SUV potrebbe sembrare una mossa inusuale, ma appare giustificato dal cambiamento nella strategia di elettrificazione della casa automobilistica tedesca.

Con il mercato delle auto elettriche che cresce più lentamente di quanto previsto, Mercedes sembra voler prolungare la vita di alcuni dei suoi modelli, come la GLS, mantenendoli competitivi ancora per qualche anno, senza dover intraprendere subito lo sviluppo di nuove generazioni.

Durante i test sulle strade del Sud Europa è stato avvistato un nuovo prototipo del SUV, che sembra essere la versione centrata per Maybach, la più lussuosa della gamma. Il camuffamento si concentra principalmente sul frontale, che subirà le modifiche più rilevanti.

Con il facelift della GLS, sono previsti nuovi fari, un paraurti ridisegnato e una griglia con forme riviste. Mercedes sta quindi lavorando per conferire un aspetto più fresco e moderno a questa versione del SUV. Per quanto riguarda la parte posteriore, al momento non sembrano esserci grandi cambiamenti, anche se non si può escludere l’introduzione di una nuova grafica per i gruppi ottici o qualche lieve restyling.

Il restyling potrebbe includere anche nuove opzioni per la carrozzeria, come colori inediti e cerchi in lega dal design rinnovato. Le foto dai test rivelano inoltre che il muletto stava trainando un piccolo rimorchio, suggerendo che il veicolo stesse sottoponendosi a test di frenata.

Per quanto riguarda gli interni, le nuove immagini non mostrano l’abitacolo, ma è lecito aspettarsi un significativo aggiornamento tecnologico, con l’introduzione delle ultime novità del sistema MBUX. Sul fronte motori, non ci sono conferme ufficiali, ma è probabile che Mercedes continui a proporre motorizzazioni benzina e diesel con tecnologia Mild Hybrid. Il restyling della GLS dovrebbe essere lanciato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, con ulteriori dettagli che potrebbero emergere nei prossimi mesi.