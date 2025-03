Mercedes GLB 2026, tutte le novità dallo sviluppo della nuova generazione

Mercedes si prepara a rinnovare la sua gamma con l’arrivo della nuova generazione della GLB, un SUV che manterrà il caratteristico look squadrato del modello attuale, evolvendo però sia nello stile che nelle motorizzazioni.

Il lancio è previsto per il 2026 e, nelle ultime settimane, diversi prototipi sono stati avvistati durante i test su strada, segno che lo sviluppo procede a pieno ritmo. In un video pubblicato da Car Spy Media, la nuova GLB appare ancora pesantemente camuffata, ma alcuni dettagli iniziano già a emergere.

Le linee sembrano leggermente più fluide rispetto all’attuale generazione, mentre la firma luminosa anteriore è ridisegnata. Anche la calandra presenta un nuovo design, probabilmente ispirato alla recente CLA, con l’obiettivo di migliorare l’aerodinamica e conferire un aspetto più moderno e sofisticato.

Sul fronte tecnologico, la futura GLB dovrebbe ereditare molte innovazioni dalla CLA, come un quadro strumenti completamente digitale di nuova generazione e un sistema infotainment avanzato, integrato direttamente al centro della plancia. Questo porterà all’eliminazione dell’attuale display a sbalzo, offrendo un abitacolo più elegante e minimalista. Inoltre, materiali e finiture saranno aggiornati per garantire un ambiente ancora più premium, in linea con il posizionamento del marchio.

La nuova GLB sarà basata sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), la stessa utilizzata per la CLA. Grazie a questa base, il SUV potrà offrire sia motorizzazioni elettriche che versioni mild hybrid a benzina. Se dovesse seguire la configurazione della CLA, potremmo vedere un motore 1.5 turbo a quattro cilindri con supporto elettrico, disponibile in vari livelli di potenza, con 136 CV, 163 CV e 190 CV. Per le varianti 100% elettriche, si prevedono batterie da 58 kWh e 85 kWh, con architettura a 800V per consentire ricariche ultra-rapide fino a 320 kW.

Il SUV sarà disponibile con trazione posteriore o integrale, con versioni che potrebbero partire da 272 CV fino a un modello top di gamma da 354 CV. L’autonomia delle versioni più efficienti dovrebbe superare i 700 km, rendendo la nuova GLB un’opzione altamente competitiva nel segmento dei SUV premium elettrici. Il debutto ufficiale della Mercedes GLB elettrica è atteso per il 2026, ma non è escluso che nel corso del 2025 arrivino le prime anticipazioni ufficiali.