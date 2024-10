Mercedes, le vendite di auto elettriche crollano del 31%: dati preoccupanti

Mercedes sta affrontando non poche difficoltà nel settore delle auto elettriche, come dimostrano i recenti dati di vendita relativi al terzo trimestre 2024. In questo periodo la casa automobilistica tedesca ha registrato un crollo del 31%, il che ha avuto un forte impatto sui ricavi, scesi del 6,7%. Nonostante ciò, Mercedes ha dichiarato di voler continuare ad investire, poiché sarebbe sbagliato non farlo.

Mercedes, crollano le vendite di auto elettriche nel 2024: differenza abissale rispetto al 2023

Nello specifico, sono state 42.544 le unità elettriche vendute nel terzo trimestre del 2024, ovvero 19.077 unità in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Considerando i primi nove mesi dell’anno, le auto elettriche vendute dal marchio ammontano a 135.908 unità, in calo rispetto alle 174.471 unità vendute nel 2023. A pesare maggiormente è la situazione legata al mercato cinese, con i consumatori della Terra del Dragone che stanno abbandonando i produttori tedeschi in favore delle auto della casa automobilistiche locali, che offrono veicoli a prezzo decisamente più accessibile.

Anche le ibride plug-in hanno subito una forte flessione, pari al 14,7%, ovvero soltanto 87.232 unità. Numeri che pesano anche sulle vendite complessive del periodo, scese dell’1,4%. Il profitto netto del terzo trimestre 2024 è sceso a 1,72 miliardi di euro, esattamente 2 miliardi di euro in meno rispetto al 2023, quando i profitti ammontavano a 3,72 miliardi.

Harald Wilhelm, CFO dell’azienda, ha dichiarato che “i risultati non soddisfano le nostre ambizioni”, cercando comunque di mantenere un atteggiamento positivo per il futuro. “Dobbiamo concentrarci sull’ottimizzazione in tutta l’azienda per aumentare l’efficienza e ridurre i costi”.

Secondo le previsioni, i risultati del quarto trimestre saranno deludenti quanto quelli del terzo trimestre e, in generale, le vendite del 2024 saranno “leggermente inferiori” rispetto ai numeri ottenuti nel 2023. Nelle ultime settimane la casa automobilistica ha svelato le prime immagini della nuova Mercedes CLA, che sarà anche elettrica.