Mercedes CLA elettrica: percorsi 3.700 km in 24 ore a oltre 200 km/h

Dopo aver pubblicato le prime immagini della nuova Mercedes CLA, la casa automobilistica continua i test del modello. Il nuovo test, che ha visto come protagonista la versione elettrica, è stato condotto da Mercedes sul circuito di Nardò, dove la nuova CLA è stata messa alla prova sotto diversi aspetti, come l’efficienza, la potenza e la velocità della ricarica.

Mercedes CLA, la versione elettrica mostra tutta la sua efficienza negli ultimi test a Nardò

La nuova Mercedes CLA poggerà sulla piattaforma modulare MMA, un’architettura di ultima generazione caratterizzata da un sistema a 800 volt, che permetterà alla berlina elettrica di offrire livelli di efficienza e tempi di ricarica leader nella sua categoria. Per il test sul circuito di Nardò, Mercedes ha utilizzato due prototipi della CLA elettrica, che indicano essere al 90% dello sviluppo. I due modelli sono stati guidati da tre team di piloti che si sono alternati al volante durante le 24 ore del test.

L’obiettivo era completare i 12,6 chilometri del circuito di Nardò mantenendo una velocità costante di 210 km/h. Le due auto elettriche hanno percorso l’ovale decine di volte in sessioni di 20 minuti, interrotte da brevi soste per la ricarica. Qui, infatti, hanno dimostrato la loro potenza di ricarica, passando dal 5 al 50% in soli 8 minuti. Dopo 24 ore, il contachilometri dei prototipi segnava 3.717 km.

Ein genauerer Blick auf den kommenden Mercedes-Benz CLA: Design trifft auf Effizienz A closer look at the upcoming CLA: Sporty design meets efficiency

Durante la presentazione del Concept CLA Class al Salone dell’Automobile di Monaco del 2023, Mercedes ha rivelato che il modello avrà un’autonomia superiore ai 750 km WLTP, grazie principalmente a un consumo di appena 12 kWh/100 km. Le indiscrezioni degli ultimi mesi indicano che la sua autonomia ufficiale oscillerà tra i 650 km WLTP della versione base e gli 850 km WLTP della versione top di gamma.

Mentre la prima utilizzerà batterie LFP, prodotte da BYD, la seconda monterà celle NCM (nichel, cobalto, manganese) con anodo in ossido di silicio. Questa chimica sarà utilizzata anche nelle versioni ad alte prestazioni firmate AMG. La Mercedes CLA dovrebbe arrivare sul mercato all’inizio del 2025.