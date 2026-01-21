Mercedes Classe C, la Stella vuole brillare con 1.000 km di autonomia

Per capire se il futuro di Stoccarda sia ancora legato al pistone, la risposta arriva direttamente dal nord della Svezia. Mercedes ha invaso le strade innevate con una flotta di prototipi dove le “spine” superano decisamente i serbatoi. In mezzo a lande ghiacciate e temperature polari, la Mercedes Classe C elettrica sta ultimando i suoi test invernali, preparandosi a diventare uno dei modelli più pesanti della gamma con tecnologia EQ.

Dopo un anno e mezzo di sviluppo e due inverni passati a congelare i sensori, la nuova berlina è stata avvistata ancora una volta avvolta in un vinile mimetico molto fitto disposto a tutto pur di nascondere le novità ai paparazzi.

Nonostante il camuffamento cerchi di fare al meglio il proprio lavoro, i dettagli che trapelano sono puro e appetitoso gossip per i fan del brand. I fari lasciano intravedere la stella a tre punte integrata, un vezzo stilistico che ormai è lo standard, un’ossessione, come l’abbiamo definita più volte.

Se gli angoli del paraurti rivelano un’elegante vernice blu, i cerchi in lega a razze intrecciate suggeriscono che sotto il trucco si nasconda un grintoso allestimento AMG. Interessante anche il pannello in vetro fisso sul montante posteriore, uno stilema ereditato dalla nuova Mercedes CLA che servirà a distinguere nettamente l’elettrica dalla Classe C termica, anch’essa prossima al restyling.

È all’interno che Mercedes decide di umiliare la concorrenza. Come optional, potrete avere l’MBUX Hyperscreen, una distesa digitale da oltre 33 pollici che trasforma la plancia in una ricchissima sala controllo. Per i comuni mortali, ci saranno comunque due schermi di serie ad alta risoluzione, perché nel 2026 l’analogico è ufficialmente considerato un reperto archeologico.

La sostanza sta nei numeri. Le versioni più potenti con trazione integrale 4MATIC e doppio motore sprigioneranno oltre 400 CV, ma il vero colpo basso alla concorrenza è l’autonomia fino a 1.000 chilometri della batteria top di gamma. Una mossa obbligata per rispondere alla nuova BMW i3, che arriverà sul mercato qualche mese prima. La presentazione ufficiale avverrà a metà luglio, con le prime consegne previste per l’autunno.