Mercedes Classe C, il restyling nella direzione della sorella maggiore

Il 2026 di Mercedes è cominciato in modo tutt’altro che silenzioso. GLA rinnovata, AMG GT Coupé, aggiornamenti su Classe S, GLE, GLE Coupé e GLS, nuove motorizzazioni per alcune varianti AMG. Stoccarda ha messo sul tavolo un’agenda fitta, bilanciando elettrificazione e sviluppo dei motori a combustione con precisione: non ci si può permettersi di sbagliare.

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In questo contesto, la Classe C ha avuto un ruolo più discreto. Le novità sulla berlina W206, in commercio dal 2021, si sono concentrate sulla variante elettrica, mentre benzina e diesel hanno proseguito il loro percorso senza strappi. La piattaforma MRA II, condivisa con la Classe S, resta il fondamento architettonico che nel tempo ha avvicinato le due vetture non solo sotto la carrozzeria, ma anche nell’aspetto.

È proprio quel filo stilistico con l’ammiraglia il punto di partenza del lavoro di sugardesign_1, designer indipendente che ha elaborato una propria lettura del prossimo facelift. Punto di partenza concreto sono stati alcuni prototipi della futura Mercedes Classe C che sono stati fotografati durante i collaudi con camuffature leggere, concentrate su muso e coda.

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La proposta del designer interpreta il restyling di metà ciclo con una griglia allargata, nuovi gruppi ottici anteriori con firma luminosa LED ispirata alla stella Mercedes, lo stesso elemento che caratterizza la Classe S aggiornata, e fanali posteriori ridisegnati. L’obiettivo, nella ricostruzione digitale, è rafforzare la coerenza familiare senza rimettere mano all’impostazione generale della vettura.

È un’interpretazione costruita su avvistamenti e indizi visivi, non su briefing ufficiali. Si tratta del tipo di operazione che racconta qualcosa di reale: la direzione percepita dall’esterno, la pressione che la Classe S, con la sua evoluzione estetica recente, esercita verso il basso sulla gamma.

La berlina di segmento D di Mercedes è ancora la vettura che definisce il punto di equilibrio tra accessibilità relativa e aspirazione all’ammiraglia. Il facelift, quando arriverà, dovrà confermare quella posizione in un mercato dove i concorrenti non stanno certo ad aspettare.