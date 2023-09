Mercedes presenterà a Monaco il prototipo della nuova CLA

Mercedes-Benz presenterà al Mobility Show di Monaco la Concept CLA, un prototipo che anticipa una nuova famiglia di modelli entry-level del marchio tedesco. Nell’era della mobilità elettrica e della digitalizzazione, questa concept car dimostra la visione dell’azienda di elevare il segmento attraverso un design elegante, una lunga autonomia, innovazione, materiali sostenibili e un nuovissimo sistema operativo, MB.OS. Questa nuova gamma si basa sulla nuova piattaforma MMA del marchio, acronimo di Mercedes-Benz Modular Architecture, che rappresenta anche il prossimo passo verso il futuro elettrico dell’azienda.

Mercedes mostra un teaser della nuova CLA che svelerà a Monaco

Dotata di una trasmissione elettrica ultraefficiente di nuova generazione derivata direttamente dall’innovativo programma Vision EQXX, è soprannominata dal marchio “l’auto da un litro” dell’era elettrica, con un’autonomia di oltre 750 chilometri (WLTP) e un consumo di circa 12 kWh/100 km.

All’edizione di quest’anno del salone tedesco, Mercedes-Benz rivelerà anche la sua ultima gamma di veicoli elettrici ed elettrificati, all’insegna del motto “Definire la classe dal 1886”, in quella che costituirà la base di una campagna di marketing mondiale. La campagna consiste in un film di 60 secondi sul marchio, risorse e contenuti sui social media sul sito principale di Mercedes-Benz, nonché cartelloni pubblicitari a Monaco e in altre città della Germania.

In un padiglione creato appositamente a Monaco, il marchio offrirà inoltre ai visitatori l’opportunità di provare gli ultimi veicoli di tutti i marchi dell’universo Mercedes, tra cui Mercedes-AMG, Classe G, Mercedes-Maybach e Mercedes-Benz Vans. Altre anteprime mondiali saranno la Classe E All-Terrain e la Mercedes-AMG GT Concept E Performance, nonché la Vision One-Eleven, una show car che dimostra la visione dell’azienda per il futuro delle prestazioni automobilistiche. È possibile prenotare anche viaggi come passeggeri sul già citato Vision EQXX, un prototipo che presenta alcune soluzioni aerodinamiche e tecniche che puntano a dimostrare le doti dei tram del futuro, come l’autonomia superiore ai 1200 chilometri.