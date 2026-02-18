Mercedes Classe C elettrica, l’autonomia supera gli 800 km: i primi dettagli

La gamma elettrica di Mercedes continua a crescere, e il prossimo tassello è già in arrivo. La futura Classe C a zero emissioni, basata sulla piattaforma MB.EA, sarà uno dei modelli più importanti nella strategia di elettrificazione della casa automobilistica tedesca da qui ai prossimi anni.

Advertisement

Mercedes Classe C: la nuova elettrica potrebbe superare gli 850 km di autonomia

Dopo aver aperto un nuovo capitolo con le recenti CLA e GLC elettriche, Mercedes si prepara a portare la stessa architettura anche nel mondo delle berline medie. La piattaforma MB.EA, pensata fin dall’inizio per veicoli elettrici di taglia media e grande, farà da base alla prossima Classe C elettrica, attesa nel corso del 2026. Il modello andrà a inserirsi in un segmento dove la concorrenza non manca, a partire dalla futura BMW i3. Nonostante condivida il nome con la versione termica, sarà un’auto completamente diversa per tecnica e impostazione progettuale. Un primo assaggio lo si era già avuto con il teaser mostrato da Mercedes al Salone di Monaco 2025.

Advertisement

Per quanto riguarda il design, la nuova Classe C elettrica dovrebbe conservare le proporzioni classiche di una berlina a tre volumi, con linee eleganti ma dal taglio moderno. Il frontale sarà dominato da una grande calandra retroilluminata, ormai tratto distintivo della nuova generazione elettrica Mercedes, accompagnata da una firma luminosa che riprende quella della GLC EQ. Anche dentro l’abitacolo l’approccio sarà decisamente tecnologico, con il sistema MBUX Hyperscreen da oltre 39 pollici, il nuovo sistema operativo MB.OS e un assistente virtuale di nuova generazione basato sull’intelligenza artificiale.

Passando alla meccanica, la futura Classe C EQ adotterà motorizzazioni elettriche simili a quelle della GLC EQ, ma con un’efficienza migliore grazie a un profilo aerodinamico più favorevole. Se la GLC 400 4Matic arriva a circa 713 km di autonomia WLTP con la batteria da 94 kWh, la berlina dovrebbe superare senza troppi problemi la soglia degli 800 km. Le versioni a trazione posteriore, per natura più efficienti, potrebbero spingersi ancora più in là, avvicinandosi agli 850 km stando ad alcune indiscrezioni.

Altro punto centrale sarà l’architettura a 800 volt, che aprirà la porta a ricariche ultrarapide. La potenza in corrente continua dovrebbe toccare i 330 kW, abbastanza per passare dal 10 all’80% in circa 20 minuti, abbassando nettamente i tempi di sosta e rendendo molto più gestibili anche i viaggi lunghi.