Mercedes, avviata la partnership per giocare anche a Fortnite e GTA a bordo

In molti avranno presente il sogno dei primi anni Duemila, quello per cui tutti gli appassionati di tuning cercavano di portare i videogiochi nelle auto. Ebbene, questa “utopia” si sta realizzando. Se in passato si trattava di integrare una PlayStation 2 negli interni di un’auto, oggi i videogiochi stanno trovando sempre più spazio direttamente nei sistemi di intrattenimento. Mercedes ha deciso di fare un passo avanti, collaborando con Boosteroid, una piattaforma di cloud gaming che offre non solo giochi indie, ma anche titoli molto importanti e giocati da milioni di persone.

A partire dal prossimo anno, Mercedes integrerà l’app Boosteroid nel suo “MBUX Entertainment Package Plus”, portando così un’esperienza di gioco di alta qualità direttamente nelle sue auto. “Con Boosteroid, stiamo arricchendo l’esperienza di intrattenimento nelle nostre auto, offrendo ai nostri clienti l’accesso a giochi tripla A tramite una soluzione basata sul cloud,” ha dichiarato Magnus Östberg, Chief Software Officer di Mercedes-Benz.

Durante i momenti di attesa, i passeggeri potranno accedere a un ampio catalogo di giochi tramite il cloud, che include titoli di successo come GTA V, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Fortnite, Roblox, Among Us, Rocket League, e molti altri. L’accesso a questi giochi avverrà tramite un abbonamento che non si limita all’auto: l’app Boosteroid sarà utilizzabile anche su PC, laptop, smartphone, o smart TV, e potrà essere collegata a un controller per vivere il gioco al meglio.

Attualmente, l’app Boosteroid su Mercedes è in fase beta, con un lancio previsto in Europa, Nord America, e Sud America entro il 2025. Tuttavia, il cloud gaming ha storicamente dovuto affrontare sfide tecniche. I classici problemi sono legati alla natura del cloud gaming, dato che i giochi vengono trasmessi in streaming, spesso causando interruzioni o ritardi. Anche colossi del settore come Microsoft stanno affrontando difficoltà simili con il loro servizio Xbox Cloud.