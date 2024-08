I tanti accessori con cui personalizzare la nuova Smart #5

A fine mese (il 28 agosto) verrà presentata ufficialmente la nuova Smart #5, il SUV da oltre 640 CV con il quale il brand punta a entrare nel segmento dei SUV di medie dimensioni. Un mercato molto competitivo e in forte crescita, soprattutto in termini di modelli più spaziosi e versatili. In questo senso va letta la scelta di presentare la Smart #5 in Australia andando a puntare su un mercato particolarmente ricettivo per questo tipo di veicoli e in forte crescita caratterizzato da consumatori con uno stile di vita dinamico e attivo. In attesa di nuove informazioni ufficiali su prestazioni e caratteristiche dell’auto la casa automobilistica ha diffuso alcune immagini dalle quali si possono apprezzare diversi accessori con i quali sarà possibile personalizzare la Smart #5.

Le personalizzazioni della Smart #5

Gli accessori rivelati da questa anticipazione fanno parte del pacchetto Adventures Collection e si integrano in maniera perfetta con il design della smart #5. Un design caratterizzato da linee decise che riflettono lo stile del brand donando al veicolo una presenza su strada sicura e imponente grazie a una silhouette verticale e squadrata.

Tra questi accessori ci sono le barre portatutto per un portapacchi per il tetto con il design ispirato a quello presentato nella concept car. Questo portapacchi prevede una struttura modulare per ospitare diversi oggetti – comprese le tradizionali biciclette e mountain bike – ma anche una tenda da campeggio rispecchiando in questo modo lo spirito avventuriero della Smart #5. Compreso nel portapacchi c’è una scala compatta che consente di arrivare comodamente sul tetto dell’auto.

Inoltre sempre da queste immagini si può vedere come sarà possibile installare sul tetto della vettura anche una GoPro così da riprendere il proprio viaggio e utilizzare le immagini per video emozionanti e contenuti social dall’enorme potenziale. Dalle informazioni trapelate dal Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) sappiamo che la Smart #5 sarà disponibile (almeno per il mercato cinese cui il MIIT fa riferimento) in due versioni RWD (una con motore da 250 kW e l’altra con motore da 267 kW) e due versioni AWD (la prima con doppio motore da 432 kW e l’altra con doppio motore da 475 kW). Se ci sarà una versione Brabus si potranno superare anche i 600 CV di potenza.