Mercedes EQA, tanta tecnologia a bordo per migliorare la qualità della guida

La nuova Mercedes EQA è tra le 10 auto elettriche più vendute in Italia ed è una vettura che si fa apprezzare anche e soprattutto per la dotazione tecnologica che si trova a bordo. Una dotazione tecnologica tale da assicurare che ogni viaggio sia piacevole, confortevole e rilassante per tutti i passeggeri.

Modernità e sportività nella nuova Mercedes EQA

La nuova Mercedes EQA è facilmente riconoscibile grazie a un design e uno stile molto identificativo. Si mostra con proporzioni equilibrate, una linea laterale da coupé, spalle possenti e sbalzi corti con superfici precise che esprimono modernità e sportività. Tre gli allestimenti disponibili: Progressive, Electric Art e AMG Line. Nella Mercedes EQA Progressive trova posto una mascherina del radiatore Black Panel in nero lucidato a specchio, cerchi in lega leggera da 18” a 5 razze e diversi elementi decorativi sulla linea di cintura e dei finestrini in alluminio lucido. L’allestimento Electric Art prevede la mascherina del radiatore in cromo lucido e cerchi in lega leggera multirazza, mentre l’AMG Line aggiunge l’AMG Styling e i rivestimenti dei passaruota nei colori della carrozzeria.

Ma è la dimensione tecnologica quella che colpisce di più della nuova Mercedes EQA. Da segnalare innanzitutto il sistema Plug & Charge grazie al quale ricaricare l’auto più comodamente. Presso le colonnine di ricarica abilitate. Quando si inserisce il cavo, infatti, il processo di ricarica si avvia in automatico senza necessità di autenticarsi.

Grande spazio poi alla personalizzazione e all’esperienza a bordo. La Mercedes EQA prevede la versione aggiornata del sistema multimediale MBUX con il display che può essere personalizzato con tre differenti stili di visualizzazione e tre modalità. Notevole la dimensione audio. Da una parte il sistema surround Burmester (come optional) offre un’esperienza audio Dolby Atmos particolarmente immersiva. Inoltre Dolby Atmos si adatta all’ambiente di riproduzione così che tutti i passeggeri possano ascoltare la musica con la stessa chiarezza con cui gli artisti l’hanno registrata in studio. Dall’altra ci sono diversi mondi sonori da configurare.

Notevoli anche i sistemi di assistenza alla guida che beneficiano di una serie di sensori di ultima generazione. Tra queste tecnologie segnaliamo la telecamera di backup, la telecamera monofunzionale, il sistema di assistenza al parcheggio attivo PARKTRONIC, il sistema di assistenza abbaglianti adattivi, l’Active Lane Keep Assist e il sistema di assistenza allo sterzo attivo.