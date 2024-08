Mercedes-Maybach SL 680 Monogram, come ridefinire il concetto di roadster di lusso

Comfort, prestazioni ed eleganza; questi i tratti caratteristici della nuova Mercedes-Maybach SL 680 Monogram, l’auto che ridefinisce il concetto di roadster di lusso. Con l’ultima nata in casa Mercedes-Maybach, infatti, si aggiungono comfort ed eleganza in un segmento che generalmente è di pertinenza di SUV e limousine confermando come questi elementi possano essere presenti in ogni categoria di auto.

L’ultima creazione Mercedes-Maybach: la SL 680 Monogram

La Mercedes-Maybach SL 680 Monogram è contraddistinta da un design molto particolare e disponibile in due combinazioni cromatiche: White Ambience e Red Ambience. Frontalmente l’auto presenta una griglia illuminata (un dettaglio esclusivo delle auto Maybach) e una tri-stella Mercedes posizionata in verticale sul cofano. I fari si inseriscono al meglio con la cornice cromata del parabrezza ed è impreziosita da accenti in oro rosa. Due varianti, invece, per i cerchi da 21”: Monoblock multi-razze o a cinque fori.

Estremamente suggestiva la capote nera che è decorata con il motivo Maybach in antracite. Il motivo decorativo può essere esteso (come optional) anche al cofano dell’auto prevedendo una lavorazione artigianale con la levigatura a mano del pannello prima di procedere con l’applicazione del disegno. Da segnalare i fanali posteriori Maybach, il diffusore con i terminali di scarico su misura e la fascia posteriore cromata che enfatizzano il lusso di questa vettura.

Passando agli interni la Mercedes-Maybach SL 680 Monogram offre innanzitutto un abitacolo rivestito in pelle Nappa Crystal White. Rivestimento che coinvolge i pannelli delle portiere, i sedili e la console centrale. I pedali in acciaio inossidabile, le soglie delle portiere e il volante contribuiscono a creare un ambiente estremamente raffinato e lussuoso. Di certo c’è che lo spazio dietro ai sedili è rivestito in pelle pregiata, ma non è ancora stato chiarito se, come optional, sarà possibile prevedere i sedili posteriori.

Dal punto di vista delle prestazioni la Mercedes-Maybach SL 680 Monogram vanta un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 577 CV di potenza. Rispetto all’AMG SL63 da cui la Mercedes-Maybach SL 680 Monogram prende il powertrain aggiunge una serie di soluzioni che migliorano il comfort e l’esperienza a bordo. Tra queste ci sono le sospensioni ricalibrate, il sistema di scarico più silenzioso e un isolamento acustico di livello superiore. Complessivamente la Mercedes-Maybach SL 680 Monogram raggiunge i 257 km/h di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 mph di soli 4 secondi.

Le consegne della nuova Mercedes-Maybach SL 680 Monogram sono stimate per la seconda metà del prossimo anno, ma non sono stati rivelati i prezzi. Ma è certo che, complice la raffinatezza prevista, sia qualcosa di esclusivo e non accessibile a tutti.