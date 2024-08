La Mercedes-AMG GT, il “rumoroso” addio in pista al suo V8 da 6,2 litri

Quando la Mercedes-AMG GT debuttò nel 2014, fu una delle prime auto con il motore V8 biturbo da 4,0 litri della casa tedesca. Lo stesso discorso valeva per il modello stradale, mentre la versione da corsa, ovvero per l’AMG GT3, non c’erano vincoli riguardanti le normative sulle emissioni e poteva quindi continuare a utilizzare il leggendario motore da 6,2 litri. Si trattava di quello che aveva alimentato la gamma AMG negli anni 2000 e all’inizio degli anni 2010.

In questo modo, la Mercedes-AMG GT3 ha dominato le piste di tutto il mondo. Di certo, gli appassionati avranno compreso bene cosa si sono persi nelle versioni stradali delle AMG. Con l’arrivo di una nuova AMG GT, anche la prossima generazione della GT3 è all’orizzonte, e si sa che sarà equipaggiata con il V8 da 4,0 litri.

Mercedes ha dunque presentato la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport, una versione speciale che celebra i 130 anni della stella a tre punte nel Motorsport e rappresenta una sorta di “tributo finale” al mitico V8 da 6,2 litri. Questa edizione speciale è essenzialmente una AMG GT3 trasformata in un mostro selvaggio da pista senza i vincoli imposti dai regolamenti delle competizioni.

Il limitatore d’aria del motore è stato eliminato e un nuovo sistema di scarico permette al motore di erogare una potenza massima di 671 CV. Senza le restrizioni, questa Mercedes-AMG si è potuta dotare di uno splitter anteriore ridisegnato e un’ala posteriore più grande, elementi capaci di generare un 15% in più di carico aerodinamico rispetto alla versione da gara.

Inoltre, l’ala posteriore dispone di un sistema di riduzione della resistenza, permettendo all’auto di raggiungere una velocità massima superiore ai 315 km/h. Alcuni componenti rimangono invariati, come il cambio sequenziale a sei marce, anche se con rapporti rivisitati, e gli ammortizzatori regolabili a quattro vie di derivazione Motorsport. A differenza della versione da gara, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y è dotata di freni in carbo-ceramica.

All’interno del veicolo, l’abitacolo risulta rivisitato con tessuti a scacchi blu e pelle marrone, un omaggio agli interni della leggendaria auto da corsa 300 SLR degli anni ’50. Solo 13 esemplari di questa esclusiva versione hanno visto la luce, e come ci si poteva aspettare, il prezzo è elevato: 1,03 milioni di euro ciascuno, tasse escluse.