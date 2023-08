Honda NSX: la supercar elettrica è stata svelata?

Acura, il marchio di lusso del gruppo Honda, ha svelato in anteprima un nuovo concept di supercar elettrica, nota come Electric Vision Design Study. A onor del vero, le immagini rivelano poco, tuttavia dei dettagli permettono di capire quali siano i principi della futura era a zero emissioni del colosso nipponico. Che probabilmente influiranno pure sulla progettazione della nuova Honda NSX, attesa alla terza generazione. L’esemplare ad alte prestazioni potrebbe attingere a piene mani dal prototipo curato da Acura e solo questa prospettiva metterà l’acquolina in bocca. Seppur in ombra, l’esemplare ritratto negli scatti pare avere una silhouette elegante e uno “sguardo magnetico”: le luci a LED, sia anteriori che posteriori, rispecchiano i classici principi del brand.

Honda NSX: sale l’hype per la prima generazione elettrica

A inizio anno erano trapelate delle notizie circa il desiderio della Honda di festeggiare in pompa magna i suoi 75 anni di vita. Le indiscrezioni erano, però, parecchio nebulose: non si capiva fin dove avessero intenzione di spingersi, se a una showcar o se a un modello di produzione. Una risposta che si è fatta a lungo desiderare, tanto da avere spinto gli appassionati a inondare di richieste la stessa società.

I tre scatti caricati sui canali ufficiali sono rivelatori fino a un certo punto. Si percepisce l’assetto da sportiva, ma per avere un quadro dettagliato toccherà attendere il reveal definitivo, la cui data resta imprecisata.

Attraverso l’attività portata avanti da Acura, la società madre ha l’opportunità di testare sul campo il feedback del pubblico di riferimento. In base ai feedback ricevuti, pure dai prototipi, riescono a delineare il percorso da intraprendere. L’eventuale parentela con la Honda NSX accende ancora di più la curiosità di scoprire cosa si celi sotto. Lanciata per la prima volta con motore a benzina, nel 2017 la NSX è giunta al secondo atto, contraddistinto da un powertrain ibrido. In un’intervista del 2021, il numero uno di Acura, Jon Ikeda, ha confermato la prosecuzione della fortunata storia.

Quando gli è stato chiesto se c’era l’intenzione di passare a una full electric, il manager ha risposto in senso affermativo, senza alcun tipo di esitazione. Il conglomerato ha rivelato in passato di avere nei piani il rilasdcio di due bev sportive entro il 2030, inclusa una con un profilo “a motore centrale” dalla caratterizzazione grafica simile alla NSX. Con il teaser pubblicato è da mettere in conto l’aumento del chiacchiericcio in proposito. A prescindere da quale sarà, in concreto, il grado di parentela, i fan incrociano le dita, affinché le performance della Honda NSX siano meritevoli del nome importante. Il rispetto dell’ambiente sarebbe la ciliegina sulla torta, la chiusura ideale del cerchio in un’era attenta alle esigenze dell’ecosistema.