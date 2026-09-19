La Nissan Skyline torna a dicembre e porta con sé 400 CV di rivincita

Nissan ha una data. Questa volta è ufficiale. Ivan Espinosa, Presidente e CEO della casa di Yokohama, lo ha rivelato durante un’intervista al quotidiano Asahi Shimbun. La quattordicesima generazione della Skyline sarà presentata entro la fine dell’anno.

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La notizia era nell’aria da aprile, quando Nissan aveva mostrato i primissimi teaser di quella che si preannuncia come una berlina che guarda con nostalgia alla Hakosuka degli anni Sessanta: frontale aggressivo, parafanghi muscolosi, gruppi ottici posteriori che strizzano l’occhio alle GT-R di una volta. Un omaggio, non un travestimento.

Quello che rende questa Skyline diversa dalle precedenti non è tanto il design, quanto il modo in cui è stata sviluppata. Nissan ci ha messo ben 26 mesi per portare il modello dal foglio bianco alla produzione completa, contro i 55 mesi del predecessore. Come? Intelligenza artificiale generativa, simulazione digitale applicata a ogni fase della progettazione, dell’ingegneria, del collaudo e della produzione.

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Espinosa parla orgogliosamente di “capacità ingegneristica” del marchio, ma c’è anche un altro sottotesto, meno celebrativo: il CEO ha esplicitamente riconosciuto che la Cina sta dettando i ritmi del settore su tecnologia, costi e velocità di sviluppo, e che Nissan ha imparato molto dalla joint venture con Dongfeng.

La produzione resterà nello stabilimento di Tochigi, in Giappone, lo stesso dove viene assemblata la Fairlady Z. Nissan ha scelto di trasformarlo in un polo dedicato alle sportive, silenziando le voci che volevano la Skyline prodotta in Cina o negli Stati Uniti. Questa berlina è giapponese, e deve restare tale.

Sulle specifiche tecniche, il silenzio è ancora fitto. Trazione posteriore quasi certa, sotto il cofano si parla di un ibrido ma anche, e qui gli appassionati si fanno attenti, dell’attuale V6 biturbo da oltre 400 CV eventualmente abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Sarebbe l’opzione che potrebbe trovare casa nella gamma Nismo in espansione.