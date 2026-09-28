Alpine A110: una scultura evoca il design della futura generazione

Quando si fa il nome dell’Alpine A110 si tocca il cuore degli appassionati. Stiamo parlando di un’icona della casa automobilistica francese della galassia Renault, che ha deliziato i clienti in due ere diverse.

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Il modello più amato è quello storico degli anni ’60 e 70′, ma anche la reinterpretazione moderna del 2017 ha fatto breccia nell’apparato emotivo di molti. Ora si sta per aprire un nuovo capitolo, a zero emissioni.

Per la terza volta, in 71 anni di storia del marchio, l’Alpine A110 rilancia le sue ambizioni, guardando al futuro. Nella nuova veste, l’auto simbolo del costruttore francese si allineerà ai canoni dell’era “green”. Avrà infatti la propulsione elettrica.

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A fare da base strutturale ci penserà una piattaforma di fresco conio, battezzata APP (Alpine Performance Platform). Lo scorso mese di luglio, un prototipo della coupé di prossima generazione, denominato A110 Future, ha sfilato davanti al pubblico del prestigioso Goodwood Festival of Speed.

Nella cornice del West Sussex (Regno Unito) non ha però mostrato i suoi tratti. La parata ha preso forma con una carrozzeria legata al modello attuale, stiracchiata per adattarsi alle dimensioni della nuova piattaforma. Ora il design della futura Alpine A110, che sancirà l’ingresso del modello nella sua terza generazione, comincia a svelarsi.

Ad anticiparne le alchimie provvede una scultura, che dà un’interpretazione artistica al look della prossima coupé. È dalla visione di un volume nascosto, coperto da un velo, che si intuisce l’essenza dello stile della nuova creatura.

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Sotto un velo discreto, proposto nell’opera scultorea, la futura Alpine A110 rivela l’essenza del proprio stile, lasciando intuire i codici linguistici che comporranno l’aspetto esteriore della terza generazione dell’icona transalpina.

Nel prossimo step, il modello non si priverà della caratteristica parte anteriore a V, della modellatura laterale ispirata al movimento, del contrasto fra tensione e volumi sensuali, tipici delle due serie precedenti. Gli stilemi del modello saranno tutti presenti, ma in una reinterpretazione intonata ai tempi che verranno.

Pure la nuova Alpine A110 giocherà sull’abbinamento fra il muso a forma di squalo e la coda ribassata, in un quadro di eleganza sportiva o, se preferite, di sportività elegante. Anche se questa terza generazione del modello nasce come vettura 100% elettrica, la casa francese ha lasciato uno spiraglio aperto per possibili varianti termiche. Speriamo che prendano forma, per accarezzare meglio le corde della passione.