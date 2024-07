Batterie, StoreDot promette la svolta con la tecnologia XFC compatta e super rapida

Per l’azienda israeliana StoreDot potremmo essere a un momento rivoluzionario in fatto di batterie per auto elettriche. Pare infatti che la sua tecnologia XFC (Extreme Fast Charging) risulterà particolarmente vantaggiosa per chi possiede un’auto elettrica senza che abbia accesso a ricariche domestiche o sul posto di lavoro.

L’XFC, come dice lo stesso acronimo, permetterà ai costruttori di proporre veicoli elettrici con batterie più piccole, rendendoli più economici e compatti, ricaricabili velocemente. Non si tratta solo di dimensioni contenute. La tecnologia sarà disponibile sia per i nuovi veicoli che per quelli già sulle strade, in sostituzione. Le batterie, infatti, potranno essere integrata anche in quelli già esistenti.

L’obiettivo dell’azienda israeliana è migliorare l’utilizzo delle stazioni di ricarica ad alta potenza. L’intenzione è quella di permettere di caricare più kW per punto di ricarica e garantire maggiore rotazione dei clienti, tutto a vantaggio dei gestori delle colonnine.

StoreDot lavora alla produzione di batterie e si presenta come leader mondiale nella tecnologia delle batterie al silicio a ricarica estremamente rapida. Questa soluzione è stata pensata per essere inizialmente riservata ai veicoli di fascia alta, ma l’intenzione è di estenderla a tutto il mercato. Doron Myersdorf, CEO di StoreDot, afferma che l’XFC diventerà una tecnologia di massa, andando incontro alle esigenze degli automobilisti per tempi di ricarica ridotti e maggiore autonomia. I veicoli elettrici potranno diventare così più attraenti e consentirà ad alcuni produttori di offrire tale dotazione delle batterie come funzionalità personalizzabile.

Myersdorf sottolinea l’importanza della collaborazione con i principali marchi per la rapida adozione e commercializzazione. La tecnologia XFC “100in5”, che utilizza anodi principalmente in silicio, mantiene alte densità energetiche comparabili alle batterie al litio tradizionali. Garantisce grande velocità di ricarica (oltre 160 km, in 5 minuti) e lunga durata. StoreDot punta a ridurre i tempi di ricarica a 4 minuti entro il 2026 e in 3 minuti entro il 2028. All’inizio dell’anno, la tecnologia XFC era stata utilizzata per ricaricare un prototipo della Polestar 5 in 10 minuti.