Mercato auto europeo in crescita: giugno 2024 registra un positivo del 3,6%

L’UNRAE ha dichiarato che il mercato automobilistico europeo è tornato a crescere nel mese di giugno. Le immatricolazioni hanno raggiunto 1.310.989 unità, segnando un incremento del 3,6% rispetto alle 1.265.133 unità registrate nello stesso mese del 2023. Guardando al primo semestre dell’anno in corso, si nota un aumento del 4,4% nelle vendite, con un totale di 6.879.438 di veicoli immatricolati. Questo rappresenta un incremento di 290.264 unità rispetto al periodo gennaio-giugno 2023, quando i veicoli immatricolati erano 6.589.174.

Mercato auto europeo in crescita, ma le vendite di veicoli elettrificati in Italia vanno a rilento

A giugno i cinque maggiori mercati europei hanno mostrato una discreta crescita, con l’Italia che ha guidato il “carro” con un notevole aumento del 15,1%, seguita dalla Germania con aumento del 6,1%, dalla Spagna con il 2,2% e dal Regno Unito con l’1,1%. In controtendenza, la Francia ha registrato un calo del 4,8%.

Analizzando il primo semestre dell’anno, si osserva una crescita più omogenea tra i principali mercati: il Regno Unito è in testa con un 6%, seguito dalla Spagna con il 5,9%, Italia e Germania, entrambe con il 5,4% e Francia con un aumento del 2,8%. Nonostante la crescita, l’Italia mantiene la quarta posizione in termini di volumi di vendita tra i cinque mercati principali, sia per il mese di giugno che per l’intero semestre del 2024.

Nonostante l’aumento delle immatricolazioni di veicoli totalmente elettrici in Italia a giugno, il paese rimane al penultimo posto per la diffusione di veicoli elettrificati, con una quota di mercato dell’11,8%, con l’8,3% attribuibile alle auto completamente elettriche e al 3,5% per le ibride Plug-in. I dati superano di poco quelli della Spagna con il 10,4%, di cui 5,4% delle auto elettriche e il 5,0% delle ibride Plug-in, ma resta indietro rispetto agli altri tre principali mercati europei. A giugno, il mercato europeo ha registrato una quota di veicoli elettrificati del 22,5%, con le elettriche al 15,9%, in calo dello 0,6%, e le ibride Plug-in al 6,6%, in diminuzione dell’1,3%.

Considerando il primo semestre del 2024, l’Italia si posiziona all’ultimo posto tra i cinque maggiori mercati per quanto riguarda i veicoli elettrificati con una quota del 7,2%. Gli altri paesi mostrano performance nettamente superiori, come la Germania con il 18,6%, la Francia con il 25,4% e il Regno Unito con il 24,7%. La Spagna, pur con una quota inferiore, si avvicina all’Italia con il 10,4%.

Il Direttore generale dell’UNRAE, Andrea Cardinali, ha riferito che il 1° luglio l’Italia ha presentato alla Commissione Europea la versione aggiornata del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Il documento evidenzia diverse incertezze nell’evoluzione della mobilità, tra cui la diffusione dei veicoli elettrici, il tipo di energia utilizzata, la distribuzione sul territorio, le infrastrutture di ricarica e le abitudini degli utenti. Queste incertezze contrastano con l’obiettivo di raggiungere 6,6 milioni di veicoli ricaricabili entro il 2030, traguardo che appare difficilmente realizzabile senza una strategia ben definita e risorse sufficienti.