Ricarica dell’auto, modalità più semplice e veloce con Sorgenia

Un incentivo sempre maggiore da parte di diverse aziende al passaggio e, quindi, all’utilizzo dell’auto elettrica. La ricarica, adesso, è anche più semplice e veloce grazie a uno strumento offerto da una grande azienda. Si tratta di quanto promesso da Sorgenia, azienda della tecnologia green attiva nel settore delle auto elettriche da oltre un anno.

L’incentivo, l’aiuto in qualche modo, si basa sull’introduzione di una tessera con tecnologia Rfid (Radio frequency identification) nell’app MyNextMove. La speciale tessera è stata pensata per facilitare la vita degli automobilisti con veicoli elettrici, in particolar modo il momento della ricarica.

La tessera, realizzata in plastica riciclata e disponibile al costo di 15 euro, deve essere attivata tramite l’applicazione. Una volta attivata, basta posizionarla in prossimità della colonnina per avviare la ricarica del veicolo. In questo modo si bypassa la necessità di uno smartphone carico o di una connessione internet, usando direttamente la tessera.

Come funziona l’app MyNextMove? Si basa sulla geolocalizzazione, mette a disposizione degli automobilisti una mappa interattiva che segnala le colonnine più vicine tra le oltre 50mila che attualmente sono presenti in Italia, mostrando anche la loro condizione di utilizzo. “Selezionando la colonnina desiderata,” si legge nella spiegazione di Sorgenia, “è possibile visualizzarne le informazioni dettagliate, come l’erogazione di energia da fonti rinnovabili, prenotarla, attivare la ricarica e aggiungerla ai preferiti”.

L’app mostra anche dati personali come preferenze, storico delle ricariche e report sulle emissioni risparmiate in totale, con un occhio per il proprio contributo a favore della salute del nostro Pianeta. Inoltre, l’applicazione offre un servizio di assistenza e la possibilità di ricaricare un portafoglio virtuale con pacchetti prepagati che garantiscono un credito omaggio crescente con l’aumentare dell’importok.

“Con MyNextMove,” si legge ancora nella comunicazione di Sorgenia, “si può inoltre selezionare il portafoglio virtuale come metodo di pagamento preferito per rendere la ricarica ancora più semplice. Questa funzionalità consente l’acquisto di pacchetti prepagati che offrono un credito omaggio, con vantaggi crescenti in base al taglio scelto: 20, 50, 85, 120 e 140 euro. Il credito acquistato nel portafoglio virtuale può essere utilizzato in qualsiasi momento entro 18 mesi, assicurando un bonus omaggio fino al 10% della ricarica, che nel caso dei clienti Sorgenia arriva fino al 20%”.