Cupra Born VZ, più compatta, più sportiva e più tecnologica

Tra le novità Cupra in programma per quest’anno c’è anche quello che interessa la Born, la prima full electric del marchio spagnolo. Ora arriva anche in Italia la Cupra Born VZ, la versione più potente e tecnologica della serie.

Caratteristiche e prestazioni della Cupra Born VZ

La Cupra Born VZ, dove VZ sta per Veloz che in spagnolo significa veloce, prevede diverse novità a partire dall’esterno. Per la carrozzeria sono stati introdotte due nuove tonalità: l’esclusivo Dark Forest e il Nero Midnight. Oltre al logo VZ cromato scuro posto sul bagagliaio e il lettering CUPRA in colore cromato scuro, il telaio è stato migliorato per supportare la dinamica di guida e assicurare il massimo delle prestazioni.

Prestazioni che consentono ora alla Cupra Born VZ di raggiungere i 240 kW di potenza con un significativo aumento del 40% rispetto alla versione Born “semplice” e una coppia motore che raggiunge i 545 Nm (75% di più dell’altra versione). Questo significa che la nuova Cupra Born VZ può raggiungere i 200 km/h di velocità massima con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 5.7 secondi.

Tra le novità tecniche più significative troviamo nuovi ammortizzatori con le molle che si combinano con le valvole delle sospensioni e la presenza delle barre antirollio aggiornate che compongono le sospensioni DCC Sport. Sospensioni che assicurano un controllo della carrozzeria migliore capace di assorbire al meglio l’impatto con l’asfalto. Miglioramenti sono stati previsti anche per la tecnologia frenante (che risulta ora più robusta e modulabile), per lo sterzo (con un nuovo hardware e un nuovo software) e i cerchi in lega da 20” con inserti in rame 3D o lavorazione forgiata.

Il parco batterie della nuova Cupra Born VZ assicura una capacità di 79 kWh tale da consentire di percorrere fino a 570 km con una sola ricarica. La ricarica può avvenire con un sistema di corrente continua da 170 kW o in corrente alternata da 11 kW con il ripristino dell’80% dell’autonomia che avviene in 30 minuti.

Passando all’abitacolo troviamo un nuovo sistema di infotainment con display da 12.9” con i comandi del climatizzatore retroilluminati. È stato modificato anche il volante che ora prevede la presenza delle palette che consente di controllare i diversi livelli di rigenerazione della frenata. Il recupero dell’energia, infatti, può avvenire o passando alla modalità B del cambio o agendo sul pedale del freno.

Nuovi anche i sedili che risultano più contenitivi e con il rivestimento in tessuto Seaqual Yam riciclato e la microfibra Dinamica. Esaltante anche l’impianto audio (come optional) Sennheise con 10 altoparlanti a 425 watt. Gli interni della Cupra Born VZ sono illuminati con la tecnologia Smart Light che oltre alla semplice illuminazione ambientale rappresenta una nuova espressione della comunicazione tra uomo e automobile.

Da segnalare anche l’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida. Tra questi ricordiamo l’Adaptive Cruise Control (ACC), il Lane Assist, il Remote Parl Assist (per completare le manovre di parcheggio tramite lo smartphone), il Trained Parking Assist, il Side Assist, l’Exit Warning, il Traffic Sign Recognition, il Front Light Assist e la telecamera Top View che offre una visione a 360° dell’area circostante.