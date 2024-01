Mercato auto conferma il padrone, i marchi che hanno venduto di più negli USA

Sono numeri tornati in crescita dopo il periodo della pandemia quelli registrati dal mercato auto statunitense. Era dal 2019 che gli Stati Uniti non registravano questi numeri di vendite e a guidare la corsa delle vendite c’è ancora lo stesso padrone, General Motors.

Numeri esaltanti

Il dato è in netta crescita, e finalmente anche il mercato auto sembra essersi definitivamente scrollato di dosso tutte le problematiche legate alla pandemia. La crisi economica scatenata da quel periodo terribile ha avuto lunghi strascichi ed è naturale pensare che anche molti americani siano stati costretti a rimandare l’acquisto della propria auto. Inoltre, le stesse case automobilistiche hanno avuto grandi difficoltà a completare le consegne e quindi anche questo fattore è da mettere in conto. Ora però le cose si stanno finalmente normalizzando e, anche se mancano ancora i dati ufficiali, secondo le previsioni degli analisti nel 2023 si sono vendute 15,5 milioni di unità.

Si tratta di un aumento davvero importante, visto che rappresenta il 13% in più di quanto fatto nell’anno precedente. In attesa di vedere i dati pubblicati ufficialmente dalle singole case automobilistiche, e dopo aver visto quali sono invece i numeri delle auto più vendute in Italia, andiamo a scoprire quali sono i colossi che se la sono passata meglio negli USA in questo 2023 appena terminato. GM ha venduto un totale di 2.577.662 veicoli leggeri negli Stati Uniti durante l’anno solare 2023. Ciò rappresenta un aumento del 14,1% rispetto al 2022 e la fa rimanere salda in prima posizione tra i marchi che hanno maggior successo di vendite negli States.

Mercato auto, gli altri marchi fortunati

Se General Motors ride con i suoi numeri, ottenuti anche grazie alla Chevrolet che è ancora il suo marchio più venduto, le altre case a ridere devono comunque accontentarsi di numeri inferiori. Il Gruppo Toyota, che comprende i marchi Toyota e Lexus, è il secondo produttore automobilistico più venduto negli Stati Uniti, con 2.248.477 consegne nel 2023, segnando un aumento del 6,6% rispetto al 2022. a completare il podio abbiamo invece Ford che ha venduto 1.995.912 veicoli, con una crescita del 7,1% rispetto al 2022. Interessante il dato ottenuto anche dal Gruppo Hyundai che comprende Hyundai, Kia e Genesis. 1.652.821 unità con una crescita del 12,1%. Ride poco invece Stellantis, che negli USA comprende i marchi Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Fiat e Alfa Romeo. 1.533.670 unità vendute, un calo dell’1,3% rispetto allo scorso anno.