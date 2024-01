Mazda CX-70, presentazione confermata, ecco la data da segnare in calendario

Tra poco non ci saranno più segreti intorno alla Mazda CX-70, il nuovo SUV della casa automobilistica giapponese sta per arrivare con una presentazione ufficiale che ne svelerà tutti i retroscena. La data da segnare in calendario è fissata per il 30 gennaio.

Presentazione in arrivo

Mancano pochi giorni dunque per conoscere nel dettaglio tutto ciò che c’è da scoprire intorno alla Mazda CX-70, il SUV con motore ibrido. L’auto sarà strettamente imparentata con il modello CX-90, quindi presenterà più differenze che similitudini rispetto all’altro veicolo in arrivo, stiamo parlando della Mazda CX-80. Appuntamento fissato per le 11:00, ora orientale del 30 gennaio 2024. Inizialmente il nuovo modello avrebbe dovuto essere presentato l’anno scorso, ma i ritardi hanno spinto il suo rilascio alla prima parte del 2024. L’annuncio è arrivato attraverso il sito web canadese del colosso nipponico, ma non ci sono altri dettagli in merito alle caratteristiche del veicolo.

Come detto, però l’ispirazione è ben nota, visto che in una presentazione agli investitori, la casa automobilistica aveva ammesso che il CX-70 è una versione a due file del CX-90. C’è chi sospetta che Mazda modificherà proporrà uno stile più sportivo per il nuovo modello, a discapito però di una certa praticità. Si tratta però di semplici congetture che al momento non possono essere confermate, né smentite. Ad ogni modo, sappiamo che l’intenzione dell’azienda è quella di mettere in risalto le qualità premium del suo marchio, convincendo i clienti del fatto che anche i suoi SVU possono raggiungere livelli di alta qualità.

Mazda CX-70, presentazione il 30 gennaio

Se l’ispirazione per la CX-70 è proprio la CX-90, allora dovremo aspettarci materiali di fascia alta e un aspetto elegante. Ma le somiglianze tra i due veicoli non finiscono qui. Infatti, in una comunicazione con il California Air Resources Board, la casa automobilistica ha confermato che le offerte di propulsori saranno condivise da entrambi i modelli. Immaginiamo però che tale proposta non sia rivolta solo al mercato americano. Ciò significa che i clienti potranno scegliere tra due diverse versioni del motore turbo a sei cilindri in linea con un sistema ibrido leggero da 48 volt. La gamma sarà completata da un propulsore ibrido plug-in da 2,5 litri. Inoltre, tutte e tre le versioni della CX-70 verranno fornite di serie con la trazione integrale.